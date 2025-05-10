25
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
13
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بسبب الانتهاكات.. عقوبة لغوغل في تكساس تُعد من أكبر الغرامات إليكم التفاصيل
Lebanon 24
10-05-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
المدعي العام
في ولاية
تكساس
الأميركية، أمس الجمعة، أن شركة
غوغل
وافقت على دفع 1.4 مليار دولار، لتسوية مزاعم تتعلق بجمع بيانات عن المستخدمين دون الحصول على إذن مسبق.
Advertisement
وتعد هذه التسوية من بين أكبر الغرامات التي تواجهها
شركة تكنولوجيا
كبرى في
الولايات المتحدة
، وتأتي في إطار سلسلة من التحقيقات التي أجرتها عدة ولايات بشأن ممارسات الخصوصية وجمع المعلومات الشخصية من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة.
ولم تصدر شركة غوغل حتى الآن بيانا رسميا بشأن تفاصيل التسوية أو طبيعة البيانات التي جُمعت، لكن المتحدث باسم الادعاء العام في تكساس أكد أن الإجراءات تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.
وتخضع شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها غوغل، لمزيد من التدقيق من قبل الجهات التنظيمية الأميركية، خاصة في ما يتعلق بكيفية استخدام البيانات واستهداف الإعلانات.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
طلاب يقاضون جامعة تكساس وحاكم الولاية.. اليكم السبب
Lebanon 24
طلاب يقاضون جامعة تكساس وحاكم الولاية.. اليكم السبب
10/05/2025 10:21:01
10/05/2025 10:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونان تواجه عقوبات أوروبية بسبب طرد المهاجرين وانتهاك القانون الدولي
Lebanon 24
اليونان تواجه عقوبات أوروبية بسبب طرد المهاجرين وانتهاك القانون الدولي
10/05/2025 10:21:01
10/05/2025 10:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خاما برنت وغرب تكساس يتراجعان بنحو 2 % عند افتتاح الأسواق الأوروبية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية
Lebanon 24
خاما برنت وغرب تكساس يتراجعان بنحو 2 % عند افتتاح الأسواق الأوروبية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية
10/05/2025 10:21:01
10/05/2025 10:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض سخي من إيران لأميركا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
عرض سخي من إيران لأميركا.. إليكم التفاصيل
10/05/2025 10:21:01
10/05/2025 10:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
" يبلغ ثمنه 16 ألف دولار.. شركة "تسلا" تلغي ملحقًا لسيارات سايبرتراك إليكم السبب
Lebanon 24
" يبلغ ثمنه 16 ألف دولار.. شركة "تسلا" تلغي ملحقًا لسيارات سايبرتراك إليكم السبب
03:00 | 2025-05-10
10/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سيلفي واحدة تحدد عمرك البيولوجي!
Lebanon 24
صورة سيلفي واحدة تحدد عمرك البيولوجي!
23:00 | 2025-05-09
09/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حرائق خطيرة في المدارس وحالات إخلاء... والسبب تحدي "تيك توك"!
Lebanon 24
حرائق خطيرة في المدارس وحالات إخلاء... والسبب تحدي "تيك توك"!
13:30 | 2025-05-09
09/05/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. تعرفوا إلى الدول الأكثر استخداماً للانترنت!
Lebanon 24
بالأرقام.. تعرفوا إلى الدول الأكثر استخداماً للانترنت!
13:00 | 2025-05-09
09/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمولات "أبل" من متجر التطبيقات بأميركا تجاوزت 10 مليارات دولار في 2024
Lebanon 24
عمولات "أبل" من متجر التطبيقات بأميركا تجاوزت 10 مليارات دولار في 2024
10:37 | 2025-05-09
09/05/2025 10:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)
Lebanon 24
أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)
04:55 | 2025-05-09
09/05/2025 04:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
Lebanon 24
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
08:45 | 2025-05-09
09/05/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت في الـ"أم تي في"... مُذيعة تنضم إلى الـ"ال بي سي" (فيديو)
Lebanon 24
كانت في الـ"أم تي في"... مُذيعة تنضم إلى الـ"ال بي سي" (فيديو)
06:27 | 2025-05-09
09/05/2025 06:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الإطلالة الأولى لعاصي الحلاني بعد طلاق ابنته ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
الإطلالة الأولى لعاصي الحلاني بعد طلاق ابنته ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:11 | 2025-05-09
09/05/2025 04:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وصية زوجها وليد.. هذا ما قالته كارول سماحة
Lebanon 24
عن وصية زوجها وليد.. هذا ما قالته كارول سماحة
13:13 | 2025-05-09
09/05/2025 01:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:00 | 2025-05-10
" يبلغ ثمنه 16 ألف دولار.. شركة "تسلا" تلغي ملحقًا لسيارات سايبرتراك إليكم السبب
23:00 | 2025-05-09
صورة سيلفي واحدة تحدد عمرك البيولوجي!
13:30 | 2025-05-09
حرائق خطيرة في المدارس وحالات إخلاء... والسبب تحدي "تيك توك"!
13:00 | 2025-05-09
بالأرقام.. تعرفوا إلى الدول الأكثر استخداماً للانترنت!
10:37 | 2025-05-09
عمولات "أبل" من متجر التطبيقات بأميركا تجاوزت 10 مليارات دولار في 2024
08:30 | 2025-05-09
مايكروسوفت تحذر موظفيها من استخدام تطبيق DeepSeek
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
10/05/2025 10:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
10/05/2025 10:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
10/05/2025 10:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24