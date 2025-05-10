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تكنولوجيا وعلوم

" يبلغ ثمنه 16 ألف دولار.. شركة "تسلا" تلغي ملحقًا لسيارات سايبرتراك إليكم السبب

Lebanon 24
10-05-2025 | 03:00
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مالكو سيارات سايبرتراك (Cybertruck) الكهربائية من شركة تسلا لم يعد بإمكانهم دفع 16 ألف دولار إضافية مقابل ملحق لزيادة مدى سيارتهم.
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وأعلن ممثل خدمة عملاء "تسلا"، لموقع بيزنس إنسايدر يوم الخميس الماضي، أن الشركة لم تعد تبيع ممدد مدى "سايبرتراك"، وأن العملاء الذين دفعوا سابقًا ألفي دولار لحجز الملحق استردوا أموالهم.

وسوقت الشركة لحزمة البطارية الإضافية في البداية على أنها ستصل في منتصف عام 2025، وكانت هذه البطارية الإضافية ستشغل ثلث مساحة صندوق "سايبرتراك". 

يأتي هذا الإلغاء بعد أن أجلت "تسلا" ممدد مدى "سايبرتراك" في تشرين الأول، وخفضت تقديرها الأولي له بمقدار 25 ميلًا. وبدأت تكهنات حول المزيد من التأخير في الظهور الشهر الماضي عندما أزالت شركة صناعة السيارات الكهربائية حزمة البطارية من أداة التخصيص الخاصة بـ"سايبرتراك" على الموقع الإلكتروني.

وكان من شأن حزمة البطارية أن تُساعد السيارة الكهربائية على تقديم مواصفات أقرب إلى ما أعلنت عنه "تسلا" ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك في البداية للعملاء.

وعندما أعلنت "تسلا" عن شاحنة "البيك أب" الكهربائية عام 2019، قالت إن الطراز الأعلى سعرًا سيوفر مدىً يزيد عن 500 ميل بتكلفة 77 ألف دولار، مع إصدارات أرخص بسعر 39,900 و49,900 دولار.

لكن هذا لم يحدث. فقد أُطلقت "سايبرتراك" بمدى مُعلن يتراوح بين 301 و318 ميلًا، وبأسعار أعلى بعشرات الآلاف من الدولارات، مع شحن " Foundation Series "وهو إصدار أولي محدود العدد بسعر 120 ألف دولار في عام 2023، بينما يبدأ سعر الإصدار الأقل تكلفة من 60,990 دولارًا.

وقال ماسك سابقًا إن سيارة "سايبرتراك" يمكن أن تعمل مؤقتًا كقارب، مع القدرة على "عبور الأنهار والبحيرات، وحتى البحار غير الهائجة". وفي حين أن السيارة تستطيع السير عبر مياه بعمق 30 سم تقريبًا لفترة محدودة، إلا أن وظيفة القارب لم تتحقق.

ويُعد إلغاء ممدد المدى أحدث انتكاسة للسيارة. وفي الوقت الذي عانى فيه بعض مالكي السيارة من أعمال تخريب ومضايقات مُوجهة ضد "تسلا" على الطرق وسط احتجاجات مُنتقدة لماسك، عانت السيارة من انخفاض في المبيعات.(العربية)
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