24
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
8
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تسريبات جديدة توضح تغييراً شاملاً في سياسة إطلاق آيفون من آبل
Lebanon 24
10-05-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظلت تشكيلة هواتف آيفون من آبل دون تغيير يُذكر خلال السنوات القليلة الماضية.
وعادةً، يتوفر طرازان من فئة Pro وطرازان قياسيان، مع إضافة طراز اقتصادي أحيانًا.
وهذا العام، ظهر هذا الطراز الاقتصادي في صورة
iphone
16e ومع ذلك، يبدو الآن أن آبل تُخطط لتغييرات جذرية في تشكيلة هواتف آيفون خلال السنوات
القادمة
.
Advertisement
وقد توقع الخبير
مينج تشي كو
، تشكيلات هواتف آبل القادمة، موضحا أن هذا العام قد شهدنا إطلاق iPhone 16e، الذي يُعدّ الآن الطراز الأساسي، ليحل محلّ SE عمليًا.
من المتوقع أن تُقدّم تشكيلة هواتف آيفون لعام 2026 خمسة طرازات، بدءًا من iPhone 17e، ومن المُرجّح إطلاقها في نفس وقت إطلاق iPhone 16e تقريبًا.
و بعد ذلك، يُمكننا توقع إطلاق iPhone 18 وiPhone 18 Air وiPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone 18 Fold، مما يُحتمل أن يُمثّل أول دخول لشركة آبل في عالم الهواتف القابلة للطي.
ومن المتوقع أن تُحدث شركة آبل نقلة نوعية في عام 2027 من خلال تغييرات كبيرة في جدول إصداراتها.
وتذهب التوقعات أيضا إلى إطلاق iPhone 18 وiPhone 18e في الربيع، يليهما بقية المجموعة في الخريف. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
الأنحف في تاريخ آبل؟ تسريبات جديدة حول "آيفون 17" (صورة)
Lebanon 24
الأنحف في تاريخ آبل؟ تسريبات جديدة حول "آيفون 17" (صورة)
11/05/2025 09:31:12
11/05/2025 09:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أبل تُخطط لتغيير تصميم آيفون 18 برو
Lebanon 24
أبل تُخطط لتغيير تصميم آيفون 18 برو
11/05/2025 09:31:12
11/05/2025 09:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: تسريبات سيغنال تبرر النظر بعين الشك في سياسة أميركا تجاهنا
Lebanon 24
عراقجي: تسريبات سيغنال تبرر النظر بعين الشك في سياسة أميركا تجاهنا
11/05/2025 09:31:12
11/05/2025 09:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تسريبات سيغنال تبرر النظر بعين الشك في سياسة أميركا تجاهنا
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تسريبات سيغنال تبرر النظر بعين الشك في سياسة أميركا تجاهنا
11/05/2025 09:31:12
11/05/2025 09:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأولى في العالم.. إطلاق أغنية من إنتاج الذكاء الاصطناعي!
Lebanon 24
الأولى في العالم.. إطلاق أغنية من إنتاج الذكاء الاصطناعي!
02:00 | 2025-05-11
11/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث في ثريدز يُظهر للمستخدمين تفاصيل القيود المفروضة عليهم
Lebanon 24
تحديث في ثريدز يُظهر للمستخدمين تفاصيل القيود المفروضة عليهم
15:30 | 2025-05-10
10/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملايين التنزيلات شهرياً لتطبيقات خطيرة على أندرويد
Lebanon 24
ملايين التنزيلات شهرياً لتطبيقات خطيرة على أندرويد
13:00 | 2025-05-10
10/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة حذف جديدة تصل إلى رسائل غوغل
Lebanon 24
ميزة حذف جديدة تصل إلى رسائل غوغل
10:30 | 2025-05-10
10/05/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميتا تتعاقد مع رئيس سابق فى غوغل لقيادة مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ميتا تتعاقد مع رئيس سابق فى غوغل لقيادة مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي
08:00 | 2025-05-10
10/05/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متزوجة من إيراني وأشهرت اسلامها.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بتصريحاتها: "عايزة راجل" (فيديو)
Lebanon 24
كانت متزوجة من إيراني وأشهرت اسلامها.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بتصريحاتها: "عايزة راجل" (فيديو)
02:48 | 2025-05-10
10/05/2025 02:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
08:55 | 2025-05-10
10/05/2025 08:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
03:05 | 2025-05-10
10/05/2025 03:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على طبيعتها وبلا فلتر.. انتشار صور لياسمين صبري من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
على طبيعتها وبلا فلتر.. انتشار صور لياسمين صبري من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت
02:51 | 2025-05-10
10/05/2025 02:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت وقفزت فرحاً.. أصالة نصري تحتفل بزفاف ابن شقيقتها وتخطف الأنظار بفستان أبيض (فيديو)
Lebanon 24
رقصت وقفزت فرحاً.. أصالة نصري تحتفل بزفاف ابن شقيقتها وتخطف الأنظار بفستان أبيض (فيديو)
04:17 | 2025-05-10
10/05/2025 04:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2025-05-11
الأولى في العالم.. إطلاق أغنية من إنتاج الذكاء الاصطناعي!
15:30 | 2025-05-10
تحديث في ثريدز يُظهر للمستخدمين تفاصيل القيود المفروضة عليهم
13:00 | 2025-05-10
ملايين التنزيلات شهرياً لتطبيقات خطيرة على أندرويد
10:30 | 2025-05-10
ميزة حذف جديدة تصل إلى رسائل غوغل
08:00 | 2025-05-10
ميتا تتعاقد مع رئيس سابق فى غوغل لقيادة مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي
06:21 | 2025-05-10
4 ميزات جديدة قريبًا على آيفون... تعرّف إليها!
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
11/05/2025 09:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
11/05/2025 09:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
11/05/2025 09:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24