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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات جديدة توضح تغييراً شاملاً في سياسة إطلاق آيفون من آبل

Lebanon 24
10-05-2025 | 23:00
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ظلت تشكيلة هواتف آيفون من آبل دون تغيير يُذكر خلال السنوات القليلة الماضية.

وعادةً، يتوفر طرازان من فئة Pro وطرازان قياسيان، مع إضافة طراز اقتصادي أحيانًا.

وهذا العام، ظهر هذا الطراز الاقتصادي في صورة iphone 16e ومع ذلك، يبدو الآن أن آبل تُخطط لتغييرات جذرية في تشكيلة هواتف آيفون خلال السنوات القادمة.
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وقد  توقع  الخبير  مينج تشي كو، تشكيلات هواتف آبل القادمة، موضحا أن  هذا العام قد شهدنا  إطلاق iPhone 16e، الذي يُعدّ الآن الطراز الأساسي، ليحل محلّ SE عمليًا.

من المتوقع أن تُقدّم تشكيلة هواتف آيفون لعام 2026 خمسة طرازات، بدءًا من iPhone 17e، ومن المُرجّح إطلاقها في نفس وقت إطلاق iPhone 16e تقريبًا.
و بعد ذلك، يُمكننا توقع إطلاق iPhone 18 وiPhone 18 Air وiPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone 18 Fold، مما يُحتمل أن يُمثّل أول دخول لشركة آبل في عالم الهواتف القابلة للطي.

ومن المتوقع أن تُحدث شركة آبل نقلة نوعية في عام 2027 من خلال تغييرات كبيرة في جدول إصداراتها.

وتذهب التوقعات أيضا إلى  إطلاق iPhone 18 وiPhone 18e في الربيع، يليهما بقية المجموعة في الخريف. (اليوم السابع)


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