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تكنولوجيا وعلوم
الأولى في العالم.. إطلاق أغنية من إنتاج الذكاء الاصطناعي!
Lebanon 24
11-05-2025
|
02:00
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في خطوة غير مسبوقة، دخل
الذكاء الاصطناعي
الكمي عالم الموسيقى من أوسع أبوابه، بعدما أطلقت
شركة التكنولوجيا
البريطانية
الناشئة Moth أول مقطوعة موسيقية تجارية بعنوان "Recurse"، بالتعاون مع الفنانة الإلكترونية البريطانية ILĀ، لتُعتبر علامة فارقة في مستقبل الإبداع الموسيقي.
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وتتوفر المقطوعة حالياً عبر منصة Spotify وغيرها من المنصات الرقمية، وتعمل ضمن نظام تفاعلي حي، يتطور في الوقت الحقيقي على مدار الساعة، وفقاً لما أورده موقع "إنتريستنغ إنجينيرينغ".
ويختلف النظام المستخدم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تعتمد على قواعد بيانات ضخمة مأخوذة من الإنترنت؛ إذ يستخدم Archaeo، وهو نظام طورته الشركة، مزيجاً من الذكاء الاصطناعي التوليدي والدوائر الكمومية المضبوطة، ما يتيح للفنانين إنتاج مقطوعات انطلاقاً من مدخلات ذاتية التنظيم، ما يمنحهم مزيداً من الأصالة والتحكم في العمل الفني.
وقالت الدكتورة إيلانا ويسبي، الرئيسة التنفيذية لشركة Moth، والتي شغلت سابقاً المنصب نفسه في شركة
oxford
Quantum Circuits: "إصدار Recurse يمثل لحظة محورية، ليس فقط لشركتنا بل لمستقبل الإبداع ككل. الذكاء الاصطناعي الكمي لا يقلد الفنان، بل يعزّز قدرته ويُلهمه لخلق شيء جديد".
أما ILĀ، فوصفت تجربتها مع التقنية بأنها "مُنعشة"، مؤكدة أن استخدام نظام لا يسعى لاستبدال الفنان، بل للتعاون معه، أنتج موسيقى أكثر "إنسانية وابتكاراً".
واستخدمت صوتها الأصلي لتدريب أداة الذكاء الاصطناعي، مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في الآلات والمؤثرات، فيما ساهم الذكاء الاصطناعي في اقتراح خطوط الباس، والسينث، والإيقاعات.
جدير بالذكر أن شركة IQM
الألمانية
الناشئة ساعدت أيضاً في تحسين المقطوعة باستخدام تقنيات الحوسبة الكمومية.
(24)
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