هواوي تعلن عن هاتفها الجديد

أعلنت عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات جيّدة ومزود بمعالج من فئة Snapdragon.

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حصل هاتف Y63 على معالج Qualcomm Snapdragon 680، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت، ويعمل بنظام 12 مع واجهات EMUI 14.2، ولا يدعم خدمات Google Play.

وهيكله أتى بتصميم أنيق ومميز، أبعاده (168.3/77.7/8.9) ملم، وزنه 207 غ، أما شاشاته فأتت IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 260 بيكسل/الإنش تقريبا.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.



زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات 5.0، وأنظمة GPS و GLONASS و GALILEO وBDS لتحديد المواقع، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 22.5 واط. (روسيا اليوم)