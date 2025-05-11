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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تعلن عن هاتفها الجديد

Lebanon 24
11-05-2025 | 07:00
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أعلنت هواوي عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات جيّدة ومزود بمعالج من فئة Snapdragon.
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حصل هاتف nova Y63 على معالج Qualcomm Snapdragon 680، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت، ويعمل بنظام android 12 مع واجهات EMUI 14.2، ولا يدعم خدمات Google Play.
 
وهيكله أتى بتصميم أنيق ومميز، أبعاده (168.3/77.7/8.9) ملم، وزنه 207 غ، أما شاشاته فأتت IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 260 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات bluetooth 5.0، وأنظمة GPS و GLONASS و GALILEO وBDS لتحديد المواقع، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 22.5 واط. (روسيا اليوم) 
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