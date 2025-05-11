الاحتيال الصوتي بالذكاء الاصطناعي.. 4 طرق لتجنب "الفخ"

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كشف خبير عن طرق احتيال جديدة يمكن استخدامها بواسطة منها تقليد الصوت واستخدام ذلك في النصب والابتزاز، كما أوضح 4 طرق لتجنب الوقوع في هذا الفخ.وقال الدكتور ، خبير الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لـ "العربية": إن مكالمات الاحتيال تطورت بسرعة كبيرة مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي، إذ أصبحت أكثر ذكاءً، وخداعاً، فالمحتالون يمكنهم تقليد الصوت والاحتيال عبر الإنترنت والمكالمات الهاتفية ومنشورات التواصل الاجتماعي، والمنتديات، وسجلات البيانات المُسربة وتستخدمها في تصميم مكالمات احتيالية دقيقة تستهدف كل شخص بمحتوى يخصه، سواءً كان متعلقاً بتاريخه الطبي أو سفره أو مشترياته الأخيرة أو أمواله في البنوك.وأشار الدكتور محسن إلى أنه لا يقتصر الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات، بل يُستخدم كذلك لانتحال هوية المتصل، بإظهار رقم هاتف يبدو مألوفاً للضحية، كأن يكون من شركة اتصالات محلية، أو جهة حكومية رسمية، أو حتى رقم أحد أفراد العائلة، موضحا أن هذا التلاعب يجعل من الصعب تجاهل المكالمات، ويزيد فرص نجاح الاحتيال، وسرقة أموال من الأفراد عبر منتحلي شخصية المديرين التنفيذيين.وكشف الخبير المصري عن 4 طرق للحماية من هذه الكارثة، أولها الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت شركات الاتصالات الكبرى باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل أنماط المكالمات والتعرف على الأصوات المُولدة آلياً.