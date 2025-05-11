Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الاحتيال الصوتي بالذكاء الاصطناعي.. 4 طرق لتجنب "الفخ"

Lebanon 24
11-05-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1358824-638825700701913436.jpg
Doc-P-1358824-638825700701913436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف خبير مصري عن طرق احتيال جديدة يمكن استخدامها بواسطة الذكاء الاصطناعي منها تقليد الصوت واستخدام ذلك في النصب والابتزاز، كما أوضح 4 طرق لتجنب الوقوع في هذا الفخ.
Advertisement

وقال الدكتور محمد محسن رمضان، خبير الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لـ "العربية": إن مكالمات الاحتيال تطورت بسرعة كبيرة مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي، إذ أصبحت أكثر ذكاءً، وخداعاً، فالمحتالون يمكنهم تقليد الصوت والاحتيال عبر الإنترنت والمكالمات الهاتفية ومنشورات التواصل الاجتماعي، والمنتديات، وسجلات البيانات المُسربة وتستخدمها في تصميم مكالمات احتيالية دقيقة تستهدف كل شخص بمحتوى يخصه، سواءً كان متعلقاً بتاريخه الطبي أو سفره أو مشترياته الأخيرة أو أمواله في البنوك.

وأشار الدكتور محسن رمضان إلى أنه لا يقتصر الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات، بل يُستخدم كذلك لانتحال هوية المتصل، بإظهار رقم هاتف يبدو مألوفاً للضحية، كأن يكون من شركة اتصالات محلية، أو جهة حكومية رسمية، أو حتى رقم أحد أفراد العائلة، موضحا أن هذا التلاعب يجعل من الصعب تجاهل المكالمات، ويزيد فرص نجاح الاحتيال، وسرقة أموال من الأفراد عبر منتحلي شخصية المديرين التنفيذيين.

وكشف الخبير المصري عن 4 طرق للحماية من هذه الكارثة، أولها الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت شركات الاتصالات الكبرى باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل أنماط المكالمات والتعرف على الأصوات المُولدة آلياً.
 
وقال إن هذه التقنيات تشمل تحليل البيانات الوصفية في الوقت الحقيقي للكشف عن المكالمات المشبوهة أو التي تأتي من مناطق غير معتادة، والكشف عن السمات الصوتية الدقيقة التي تُميز الأصوات المزيفة والمُزورة باستخدام تقنية "التزييف العميق"، وثانيها أنظمة تصفية وحظر المكالمات الاحتيالية، حيث تقوم شبكات الاتصالات الكبرى بدمج تقنيات تصفية المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل أنظمتها، مثل، Call Protect، Scam Shield، Call Filter ، وهذه الخدمات تُساعد على حظر المكالمات الاحتيالية الخطرة قبل أن تصل للمستخدم. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
شركة "Meta" تطور نظارات مزودة بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
11/05/2025 20:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رهان "أبل" المقبل في الصحة قد يكون طبيبًا بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
11/05/2025 20:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"أدوبي" تكشف عن أدوات Firefly المطورة لتحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
11/05/2025 20:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بكين تدعم شركة الذكاء الاصطناعي "مانوس" سعيًا لإيجاد "ديب سيك" التالية
lebanon 24
11/05/2025 20:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:47 | 2025-05-11
10:37 | 2025-05-11
07:00 | 2025-05-11
05:00 | 2025-05-11
02:00 | 2025-05-11
23:00 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24