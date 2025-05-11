قبل ساعات من الإطلاق الرسمي.. تسريب جديد يكشف سعر هاتف Galaxy S25 Edge

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قبل ساعات من الحدث المرتقب لشركة ، كشفت تسريبات جديدة عن سعر هاتف Edge، الذي يُتوقع أن يكون أحد أبرز إصدارات الشركة لهذا العام، بفضل تصميمه النحيف وميزاته المتطورة.ووفقًا لتغريدة نشرها المسرب التقني الشهير "MysteryLupin"، فقد تم رصد الهاتف في قائمة لأحد بائعي التجزئة، مما أتاح نظرة إضافية على التصميم فائق النحافة للجهاز، وهو التصميم الذي جرى التلميح إليه للمرة الأولى في يناير الماضي.تُظهر القائمة المسربة أن الطراز بسعة تخزين 256 جيغابايت – وهو على الأرجح الطراز الأساسي – سيُباع بسعر 1099 جنيهًا إسترلينيًا. وبهذا السعر، يقع S25 Edge في موقع وسطي بين طرازي Galaxy S25 Ultra الأغلى، وGalaxy S25 القياسي الذي يبلغ سعره 859 جنيهًا إسترلينيًا (أو ما يعادله بالدولار والأسترالي).ويُتوقع أن يتوفر الهاتف بأربعة طرازات مختلفة ضمن سلسلة Galaxy S25، تشمل: S25، S25 Plus، S25 Edge، وS25 Ultra، لتلبية احتياجات وتفضيلات المستخدمين المتنوعة. وتشير التقديرات إلى أن Galaxy S25 Plus سيُطرح بسعر يقارب 999 جنيهًا إسترلينيًا لسعة 256 جيغابايت.ولا يُعد السعر المرتفع لهاتف Galaxy S25 Edge مفاجئًا، إذ ينتمي إلى فئة الهواتف الفاخرة التي تدمج بين الأداء والتصميم العصري شديد النحافة، ما يجعله خيارًا جذابًا لعشاق الهواتف الذكية المميزة. (techradar)