آبل تُحضّر لإطلاق آيفون زجاجي بالكامل

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كشف الصحافي في نشرته الأسبوعية "Power On" عن خطة طموحة لشركة آبل تستهدف عام 2027، تشمل إصدار هاتف آيفون "منحني ومصنوع بمعظمه من الزجاج" دون أي فتحات على الشاشة، في خطوة تحتفي بالذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون.وبحسب التسريبات، سيضم الهاتف كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة، ما يتيح عرضًا حقيقيًا من الحافة إلى الحافة، فيما يُتوقع أن يكون التصميم مستندًا إلى براءات اختراع سابقة لهاتف مغطى بالزجاج بشكل دائري متصل.كما تخطط آبل لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي، إضافة إلى منتجات جديدة كليًا تشمل نظارات ذكية تنافس نظارات " "، وساعات Apple Watch مزوّدة بكاميرات، وسماعات AirPods بتقنيات متطورة.ومن بين أبرز مفاجآت 2027، منزلي ذكي يتمتع بـ"شخصية" تعتمد على ، إلى جانب نسخة جديدة كليًا من المساعد الصوتي ، تعمل بشرائح ذكاء اصطناعي متطورة من تصميم المسؤول عن انتقال آبل من شرائح إلى معالجاتها الخاصة.وتشير التقارير إلى أن عام 2027 قد يكون عامًا مفصليًا في تاريخ الشركة، مع تحولات جذرية في التصميم والتقنيات المستخدمة في أجهزتها. (the verge)