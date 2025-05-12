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صحة

غير مؤلمة.. ابتكار طريقة لعلاج السرطان بالتبريد

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:23
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بدأ أطباء جامعة سيتشينوف الطبية باستخدام تكنولوجيا محسنة لمكافحة أورام الكلى باستخدام درجات حرارة تحت الصفر.
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ويستخدم الأطباء في الطريقة المحسنة التصوير المقطعيّ المحوسب لإدخال إبر التبريد بدقة أكبر إلى المنطقة المصابة من العضو، ثم تخفض درجة الحرارة تدريجيا باستخدام الكهرباء. وقد سمحت التقنية المقترحة بتقليل الصدمة وإجراء العملية تحت التخدير الموضعي، مما يجعل هذا النوع من العلاج مناسبا للمرضى الذين لا تتوفر لهم خيارات علاجية أخرى.

وبعد العلاج بالتبريد، يمكن للمريض العودة إلى منزله بعد بضع ساعات فقط، على عكس ما كان عليه الحال سابقا، حيث كانت هذه العملية تتطلب فترة طويلة من المكوث في المستشفى. (روسيا اليوم) 
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