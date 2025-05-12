Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

متصفح "كروم" يتصدر

Lebanon 24
12-05-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1359305-638826549804148766.png
Doc-P-1359305-638826549804148766.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبل نحو شهر، قضت محكمة أميركية بأن شركة "غوغل" تهيمن بشكل غير قانوني على سوق الإنترنت، ما يعيق المنافسة ويحدّ من نمو الشركات الأخرى في هذا القطاع الحيوي. ولإعادة التوازن، عرضت المحكمة خيارين أمام الشركة العملاقة: إما بيع متصفح "كروم"، أو السماح للمنافسين بالوصول إلى بيانات البحث الخاصة بها، بما يشمل الفهرس ونتائج البحث.
Advertisement

لكن "غوغل" تعارض بشدة هذا الطرح، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تسريب معلومات شخصية حساسة للمستخدمين. واللافت أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن شركة Surfshark للأمن السيبراني كشف أن الشركة لا تبالغ: فـ"كروم" هو بالفعل المتصفح الأكثر استهلاكًا للبيانات الشخصية بين جميع المتصفحات الرائدة عالميًا.

بحسب التقرير، يجمع متصفح "كروم" كمية هائلة من البيانات تصل إلى 20 فئة مختلفة، تشمل:

-جهات الاتصال من هاتف المستخدم

-البيانات المالية

-الموقع الجغرافي

-سجل التصفح والبحث

-الصور والفيديوهات

-التسجيلات الصوتية

-معرفات المستخدم والجهاز وIP

القلق يتزايد لأن هذه البيانات تُغذّى مباشرةً إلى مجموعة خدمات "غوغل" المتكاملة مع "كروم"، مثل جيميل والخرائط والبحث، ما يجعل الفصل بين "الخدمة" و"التجسس" أمرًا معقدًا.

يقول توماس ستاموليس، كبير مسؤولي الأمن في Surfshark: "يزعم البعض أن الهدف من جمع البيانات هو تحسين تجربة المستخدم، لكن الواقع يُحتّم علينا إعادة النظر بأذونات المتصفحات التي نستخدمها يوميًا".

رغم هيمنة "كروم" عالميًا بنسبة استخدام تقارب 70%، إلا أن استخدامه يختلف إقليميًا. ففي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث تنتشر أجهزة iphone، يهيمن متصفح "سفاري" التابع لـ Apple على المشهد. ففي الولايات المتحدة وحدها، يستخدمه نحو 50% من مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف.

وبحسب التقرير، يحتل "سفاري" المرتبة الرابعة في كمية البيانات التي يجمعها، ما يجعله خيارًا أقل تطفلاً مقارنةً بـ"كروم". (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
"غوغل" تصدر تحذيراً عاجلاً بسبب هجوم سيبراني استهدف "جي مايل"
lebanon 24
12/05/2025 16:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الاعلان عن "لائحة التجدد والتغيير" في بلدة كروم عرب
lebanon 24
12/05/2025 16:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"كلمة السر" الانتخابية لم تصدر بعد
lebanon 24
12/05/2025 16:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تسنيم": طهران تستدعي السفير السويسري ممثل المصالح الأميركية وتُصدر تحذيراً بشأن تهديدات ترامب
lebanon 24
12/05/2025 16:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:31 | 2025-05-12
04:44 | 2025-05-12
03:23 | 2025-05-12
01:33 | 2025-05-12
23:00 | 2025-05-11
16:12 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24