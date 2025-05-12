متصفح "كروم" يتصدر

Advertisement

قبل نحو شهر، قضت محكمة أميركية بأن شركة " " تهيمن بشكل غير قانوني على سوق الإنترنت، ما يعيق المنافسة ويحدّ من نمو الشركات الأخرى في هذا القطاع الحيوي. ولإعادة التوازن، عرضت المحكمة خيارين أمام الشركة العملاقة: إما بيع متصفح "كروم"، أو السماح للمنافسين بالوصول إلى بيانات البحث الخاصة بها، بما يشمل الفهرس ونتائج البحث.لكن "غوغل" تعارض بشدة هذا الطرح، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تسريب معلومات شخصية حساسة للمستخدمين. واللافت أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن شركة Surfshark للأمن السيبراني كشف أن الشركة لا تبالغ: فـ"كروم" هو بالفعل المتصفح الأكثر استهلاكًا للبيانات الشخصية بين جميع المتصفحات الرائدة عالميًا.بحسب التقرير، يجمع متصفح "كروم" كمية هائلة من البيانات تصل إلى 20 فئة مختلفة، تشمل:-جهات الاتصال من هاتف المستخدم-البيانات المالية-الموقع الجغرافي-سجل التصفح والبحث-الصور والفيديوهات-التسجيلات الصوتية-معرفات المستخدم والجهاز وIPالقلق يتزايد لأن هذه البيانات تُغذّى مباشرةً إلى مجموعة خدمات "غوغل" المتكاملة مع "كروم"، مثل جيميل والخرائط والبحث، ما يجعل الفصل بين "الخدمة" و"التجسس" أمرًا معقدًا.يقول توماس ستاموليس، كبير مسؤولي الأمن في Surfshark: "يزعم البعض أن الهدف من جمع البيانات هو تحسين تجربة المستخدم، لكن الواقع يُحتّم علينا إعادة النظر بأذونات المتصفحات التي نستخدمها يوميًا".رغم هيمنة "كروم" عالميًا بنسبة استخدام تقارب 70%، إلا أن استخدامه يختلف إقليميًا. ففي والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث تنتشر أجهزة ، يهيمن متصفح "سفاري" التابع لـ Apple على المشهد. ففي الولايات المتحدة وحدها، يستخدمه نحو 50% من مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف.وبحسب التقرير، يحتل "سفاري" المرتبة الرابعة في كمية البيانات التي يجمعها، ما يجعله خيارًا أقل تطفلاً مقارنةً بـ"كروم". (اليوم السابع)