هواتف آيفون تُسرق في أوروبا.. وتُرصد في دولة عربية!

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تعرض عدد من المواطنين لسرقة هواتفهم من نوع آيفون في دول أوروبية متعددة. وبعد استخدام تقنية تتبع الهاتف المتوفرة في ، اكتشف العديد من الضحايا أن هواتفهم المسروقة توجد في مكان واحد بالدار البيضاء، .وفقاً لشهادات عدة ضحايا، أشارت تقنية تتبع الهاتف إلى موقع محدد في ، وتحديداً في شارع بنبركة، حيث تم العثور على جميع الهواتف المسروقة.هذا الاكتشاف أثار تساؤلات كبيرة حول كيفية وصول الهواتف إلى هذا الموقع، وأدى إلى استنفار السلطات المحلية في المغرب للتحقيق في الحادث.وتستمر التحقيقات لتحديد الجناة وراء هذه السرقات التي استهدفت مواطنين من مختلف الجنسيات الأوروبية.