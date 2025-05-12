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تكنولوجيا وعلوم

هواتف آيفون تُسرق في أوروبا.. وتُرصد في دولة عربية!

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:31
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تعرض عدد من المواطنين الأوروبيين لسرقة هواتفهم من نوع آيفون في دول أوروبية متعددة. وبعد استخدام تقنية تتبع الهاتف المتوفرة في أجهزة آيفون، اكتشف العديد من الضحايا أن هواتفهم المسروقة توجد في مكان واحد بالدار البيضاء، المغرب.
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وفقاً لشهادات عدة ضحايا، أشارت تقنية تتبع الهاتف إلى موقع محدد في الدار البيضاء، وتحديداً في شارع المهدي بنبركة، حيث تم العثور على جميع الهواتف المسروقة.

هذا الاكتشاف أثار تساؤلات كبيرة حول كيفية وصول الهواتف إلى هذا الموقع، وأدى إلى استنفار السلطات المحلية في المغرب للتحقيق في الحادث.

وتستمر التحقيقات لتحديد الجناة وراء هذه السرقات التي استهدفت مواطنين من مختلف الجنسيات الأوروبية. 
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