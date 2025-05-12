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تكنولوجيا وعلوم

"قمر الزهور" يظهر الليلة.. جمال نادر بعينك المجردة!

Lebanon 24
12-05-2025 | 09:48
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تشهد السماء اليوم الاثنين ظاهرة فلكية ساحرة تأسر الأبصار، حيث يكتمل القمر ويظهر بدرًا ناصع البياض يُشبه الحليب، فيما يُعرف بـ"قمر الزهور"، أحد أشهر بدايات الربيع الفلكية.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن هذه الظاهرة تحدث عندما يكون القمر في وضع التقابل مع الشمس، ما يجعله يُشرق لحظة غروب الشمس ويظل ظاهرًا في السماء طوال الليل حتى يغرب عند شروق اليوم التالي، وتبلغ نسبة لمعانه في هذه اللحظة 100%.

وأشار تادرس إلى أن العين المجردة قد لا تميز لحظة الاكتمال الدقيقة، ولذلك يبدو القمر بدراً في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 أيار. ويحمل هذا البدر اسم "قمر الزهور"، وهو لقب أطلقته عليه القبائل الأميركية قديمًا، تزامنًا مع ازدهار الربيع ونمو الأزهار بكثافة خلال هذه الأيام. كما يُعرف أيضًا بأسماء أخرى مثل "قمر الذرة" و"قمر الحليب".

وأكد تادرس أن هذه الليلة تُعد مثالية لمراقبة تفاصيل سطح القمر، من تضاريس وفوهات وحفر نيزكية، باستخدام تلسكوبات صغيرة أو نظارات معظمة.

وأضاف أنه في مساء الثلاثاء، يشرق القمر عند الساعة 9:10 مساءً بتوقيت القاهرة، في مشهد فلكي مميز، إذ يقترن مع النجم العملاق "قلب العقرب" (Antares)، ألمع نجوم كوكبة العقرب، وهو نجم أحمر هائل تبلغ كتلته نحو عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد حوالي 600 سنة ضوئية عن الأرض. يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة بوضوح طوال الليل حتى يختفي في ضوء الفجر. (العربية)

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