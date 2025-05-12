"قمر الزهور" يظهر الليلة.. جمال نادر بعينك المجردة!

تشهد السماء اليوم الاثنين ظاهرة فلكية ساحرة تأسر الأبصار، حيث يكتمل القمر ويظهر بدرًا ناصع البياض يُشبه الحليب، فيما يُعرف بـ"قمر الزهور"، أحد أشهر بدايات الربيع الفلكية.

وأوضح الدكتور ، أستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عبر صفحته الرسمية على " "، أن هذه الظاهرة تحدث عندما يكون القمر في وضع التقابل مع الشمس، ما يجعله يُشرق لحظة غروب الشمس ويظل ظاهرًا في السماء طوال الليل حتى يغرب عند شروق اليوم التالي، وتبلغ نسبة لمعانه في هذه اللحظة 100%.

وأشار تادرس إلى أن المجردة قد لا تميز لحظة الاكتمال الدقيقة، ولذلك يبدو القمر بدراً في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 أيار. ويحمل هذا البدر اسم "قمر الزهور"، وهو لقب أطلقته عليه القبائل الأميركية قديمًا، تزامنًا مع ازدهار الربيع ونمو الأزهار بكثافة خلال هذه الأيام. كما يُعرف أيضًا بأسماء أخرى مثل "قمر الذرة" و"قمر الحليب".

وأكد تادرس أن هذه الليلة تُعد مثالية لمراقبة تفاصيل سطح القمر، من تضاريس وفوهات وحفر نيزكية، باستخدام تلسكوبات صغيرة أو نظارات معظمة.

وأضاف أنه في مساء الثلاثاء، يشرق القمر عند الساعة 9:10 مساءً بتوقيت ، في مشهد فلكي مميز، إذ يقترن مع النجم العملاق "قلب " (Antares)، ألمع نجوم كوكبة العقرب، وهو نجم أحمر هائل تبلغ كتلته نحو عشرة أضعاف ويبعد حوالي 600 سنة ضوئية عن الأرض. يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة بوضوح طوال الليل حتى يختفي في ضوء . (العربية)