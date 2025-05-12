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تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الألعاب بقوة: Sett تجمع تمويلاً كبيرًا

Lebanon 24
12-05-2025 | 13:38
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أعلنت شركة Sett الناشئة، المتخصصة في تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي لصناعة ألعاب الهواتف المحمولة، عن خروجها رسميًا من مرحلة العمل السري بعد جمع 27 مليون دولار في جولتي تمويل، وقادت الجولة الأخيرة بقيمة 15 مليون دولار شركة Bessemer Venture Partners، بمشاركة Saga VC، وvgames، وF2 Venture Capital، إضافة إلى أكين بابايجيت مؤسس شركة Tripledot البريطانية للألعاب.
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اتبعت Sett نهجًا سريًا لتطوير منتجها واختبار ملاءمته لسوق الألعاب، وتمكنت خلال تلك الفترة من كسب عملاء كبار مثل zynga وScopely وPlaytika وSuperPlay وRovio وPlarium وCandivore وUnity. رغم امتلاكها موقعًا إلكترونيًا منذ خمسة أشهر، إلا أن الشركة لم تبدأ بعد في حملات تسويقية موسعة، مشيرة إلى وجود أكثر من 100 استوديو ألعاب ينتظرون الانضمام.

تركّز Sett على واحدة من أبرز التحديات التي تواجه مطوري الألعاب، وفقًا لما أكده الرئيس التنفيذي أميت كارمي، وهي "الحصول على الانتباه" وسط سوق مكتظ بألعاب أكثر من عدد المستخدمين أنفسهم. وأوضح أن شركات الألعاب تنفق سنويًا حوالي 29 مليار دولار على تسويق الألعاب لجني إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار، ومع ذلك، لا يضمن هذا النجاح لمعظم العناوين الجديدة.

وهنا يأتي دور وكيل الذكاء الاصطناعي من Sett، والذي يختصر الوقت والتكلفة في إنتاج محتوى تسويقي تفاعلي "قابل للعب"، يشبه تجربة اللعب الفعلية، مما يسهم في جذب المستخدمين بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وتزعم الشركة أن وكيلها قادر على إنتاج هذا النوع من المحتوى أسرع بـ15 مرة وأرخص بـ25 مرة مقارنة بالطرق التقليدية.

أكين بابايجيت، الشريك الاستثماري في Sett، وصف الفكرة بأنها “فرصة لا يمكن تفويتها”، مؤكدًا أن الفريق يتمتع بخبرة تقنية حقيقية. ولفت إلى أن الشركة قادرة على أتمتة أجزاء من عملية إنتاج الألعاب وتوزيعها، في وقت تتصاعد فيه المنافسة ويُصبح التميز في التفاصيل ضرورة للنجاح. (اليوم السابع)
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