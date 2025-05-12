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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق Gemini من غوغل يصل إلى iPad: ميزات جديدة تعزز الإنتاجية

Lebanon 24
12-05-2025 | 16:00
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أعلنت شركة غوغل عن توفر تطبيق الذكاء الاصطناعي Gemini بشكل رسمي لمستخدمي أجهزة iPad، بعد أن كان متاحًا لهواتف آيفون منذ العام الماضي، ويعد إطلاق التطبيق على جهاز آيباد خطوة مهمة نحو تقديم تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً مقارنة بالاستخدام السابق عبر نسخة الويب، التي كانت الخيار الوحيد لمستخدمي أجهزة آبل حتى الآن.
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التطبيق يأتي بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، حيث يستقبل المستخدم برسالة ترحيبية ويتيح له اختيار النسخة المناسبة من نماذج جيميني المتاحة، وقد حرصت جوجل على تصميم التطبيق بما يتناسب مع شاشة آيباد، حيث يعمل بوضع ملء الشاشة لتوفير تجربة بصرية أفضل.

من أبرز مميزات التطبيق على آيباد أنه يمكن إضافته إلى الشاشة الرئيسية كأداة مصغرة "Widget"، مما يسهل الوصول إليه بسرعة. كما يتيح للمستخدمين ربطه مباشرة بمكتبة صور جوجل الخاصة بهم على الجهاز، مما يفتح الباب أمام استخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور وإجراء المهام المعتمدة على المحتوى البصري.

ورغم أن جيميني بات متاحًا على ملايين الهواتف الذكية، ويمكن تعيينه كمساعد افتراضي على بعض الأنظمة، إلا أن بيئة آبل تفرض قيودًا واضحة على عمل مثل هذه التطبيقات، وهو أمر متوقع نظرًا لسياسات الخصوصية الصارمة لدى الشركة، ومع ذلك فإن مزايا مثل Gemini Live تقدم تجربة جديدة قد يبدأ مستخدمو آيفون في التطلع إليها ضمن منظومة آبل مستقبلًا.

في المقابل، لا تزال آبل متأخرة نسبيًا في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ تشير التوقعات إلى أن التحديث الكبير للمساعد الصوتي سيري لن يصل قبل عام 2026، لكن تصريحات الرئيس التنفيذي لغوغل، سوندار بيتشاي، خلال جلسة استماع في الكونجرس الأميركي، أكدت أن جيميني سيتكامل مع منظومة Apple AI لاحقًا هذا العام.

ومن المرجح أن نشهد أولى ملامح هذا التعاون المحتمل خلال مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2025، حيث يُتوقع أن تكشف الشركة عن نسخة iOS 19، والتي قد تتضمن دمجًا رسميًا لخدمات Gemini، بما في ذلك Gemini Live وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل Veo، لتدخل بذلك جوجل بقوة إلى بيئة آبل المغلقة. (اليوم السابع)
 
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