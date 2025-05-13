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تكنولوجيا وعلوم
شركة هواوي تطور معالجا بقدرات مميزة للحواسب
Lebanon 24
13-05-2025
|
03:00
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن
شركة هواوي
تعمل على تطوير معالج بقدرات مميزة، مخصصا للحواسب والأجهزة الذكية المحمولة.
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وتبعا لأحدث التسريبات فإن المعالج الذي يحمل اسم Kirin X90 سيكون منافسا لمعالجات الفئة "M" التي تطورها آبل للحواسب، وسيخصص للأجهزة التي تعمل بأنظمة HarmonyOS من
هواوي
.
وسيكون المعالج الجديد أول معالج مخصص للحواسب يطوره قسم HiSilicon التابع لهواوي، كما سيحتوي على بنية مكونة من 10 أنوية، إذ يعتبر نسخة مطورة عن معالجات Kirin 9010 المستخدمة في هواتف Pura 70.
ويعتقد الخبراء أن الأنوية الأربعة الأساسية في المعالج ستستخدم بنية Taishan V121، فيما ستستخدم الأنوية الأربعة المخصصة للأداء بنية Taishan V120، والنواتان الموفرتان للطاقة فستعتمدان على بنية Cortex-A510، ما سيسمح للشريحة بتوزيع الحمل بين النوى بشكل فعال اعتمادا على تعقيد المهام.
وسيتمكن المعالج الجديد من العمل مع الأجهزة المزودة بذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5-6400 تصل سعاتها إلى 32 غيغابايت، ومجهزة بذواكر تخزين من نوع SSD، سعاتها تصل إلى 2 تيرابايت، كما سيكون قادرا على التعامل مع ثلاثة منافذ من نوع USB-4. (روسيا اليوم)
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