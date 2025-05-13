Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الكون قد "يتحلل" أسرع بكثير مما كنا نعتقد!

Lebanon 24
13-05-2025 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1359793-638827504684602980.png
Doc-P-1359793-638827504684602980.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في اكتشاف علمي قد يعيد تشكيل تصوراتنا عن مصير الكون، توصل فريق من العلماء في جامعة رادبود الهولندية إلى أن تفكك الأجسام الكونية، مثل الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية، قد يحدث بوتيرة أسرع بكثير من التقديرات السابقة.
Advertisement

فقد بيّنت الدراسة أن آخر بقايا النجوم قد تتلاشى في غضون 10⁷⁸ سنة فقط (أي "1" يتبعه 78 صفراً)، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 10¹¹⁰⁰ سنة، وهو فرق هائل يُعدّ تحولاً جذرياً في فهمنا للزمن الكوني.

واستند الباحثون الثلاثة هينو فالكه، مايكل ووندراك، ووالتر فان سويليكوم، إلى نظرية إشعاع هوكينغ الشهيرة، التي وضعها الفيزيائي الراحل ستيفن هوكينغ عام 1975. وتنص النظرية على أن الجسيمات يمكنها الهروب من "أفق الحدث" في الثقب الأسود، ما يؤدي إلى تبخره تدريجياً.

الجديد في هذه الدراسة أن الفريق وسّع تطبيق النظرية لتشمل أجراماً كثيفة أخرى مثل النجوم النيوترونية والأقزام البيضاء، ووجدوا أن هذه الأجسام أيضاً قد "تتبخر" بنفس الطريقة، وفقًا لكثافتها وليس لنوعها.

في تجربة حسابية طريفة، قدّر الباحثون أن تبخر القمر أو حتى الإنسان عبر إشعاع شبيه بإشعاع هوكينغ سيستغرق نحو 10⁹⁰ سنة.

وأكد الباحث والتر فان سويليكوم أن هذه الحسابات، وإن بدت نظرية، تفتح آفاقاً جديدة لفهم المصير النهائي للمادة في الكون، قائلاً: "من خلال طرح أسئلة عن الحالات القصوى، نحاول فهم نظرية إشعاع هوكينغ بشكل أعمق، وربما نقترب يوماً من كشف أسرارها بالكامل". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تحقيق لنيويورك تايمز: انخراط الولايات المتحدة في الحرب بأوكرانيا أعمق بكثير مما كان يعتقد سابقا
lebanon 24
13/05/2025 20:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت!
lebanon 24
13/05/2025 20:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس "إنفيديا": احصلوا على أسرع الرقائق التي تُصنّعها الشركة
lebanon 24
13/05/2025 20:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: العدو سيبقى بالتأكيد متأخرا في موازين القوى ووتيرة نمونا أسرع بكثير من وتيرة ترميم العدو لنقاط ضعفه
lebanon 24
13/05/2025 20:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2025-05-13
06:47 | 2025-05-13
05:00 | 2025-05-13
03:00 | 2025-05-13
01:00 | 2025-05-13
23:00 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24