Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كيف تتحقق إذا كان حسابك على إنستغرام قد تم اختراقه؟

Lebanon 24
13-05-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1359932-638827646156738272.jpg
Doc-P-1359932-638827646156738272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هل شعرت يومًا أن هناك شيئًا غير صحيح في حسابك على إنستغرام، مثل منشورات لم تعجبها، أو رسائل لم ترسلها؟ إذا كان الأمر كذلك، قد تتساءل إذا ما كان شخص آخر قد سجل الدخول إلى حسابك.
Advertisement

فعلى الرغم من أن إنستجرام لا يرسل إشعارات لكل تسجيل دخول، إلا أن لديه ميزة مدمجة تساعدك على الحصول على إشعار عندما يسجل شخص ما الدخول إلى حسابك، في هذا الدليل سنشرح لك كيفية الحصول على إشعار إذا قام شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابك.

كيفية معرفة إذا كان شخص ما قد سجل الدخول إلى حسابك على إنستغرام

الخطوة 1: افتح تطبيق إنستجرام واذهب إلى الإعدادات والنشاط.

الخطوة 2: اضغط على "مركز الحسابات"، ثم اختر "كلمة المرور والأمان".

الخطوة 3: اضغط على أين تم تسجيل الدخول" لمراجعة جميع الأجهزة والمواقع التي يكون حسابك نشطًا عليها حاليًا، قم بمراجعة القائمة للتحقق من أي أجهزة أو مواقع تسجيل دخول غير مألوفة، لتسجيل الخروج من جهاز تم تسجيل الدخول منه، اضغط على ذلك الجهاز ثم اختر خيار "تسجيل الخروج".

الخطوة 4: للحصول على إشعار عند تسجيل الدخول إلى حسابك، اضغط على "تنبيهات الدخول"، والتي تظهر أسفل خيار "أين تم تسجيل الدخول".

الخطوة 5: قم بتمكين الإشعارات داخل التطبيق لتلقي تنبيهات كلما تم تسجيل الدخول إلى حسابك على إنستجرام من جهاز جديد.

بعد تفعيل تنبيهات الدخول، سيقوم إنستجرام بإرسال إشعار داخل التطبيق كلما حاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز أو موقع جديد، إذا كنت تعرف هذا الدخول، اضغط على "كان هذا أنا" ثم قم بالتأكيد، إذا كان الدخول يبدو مريبًا أو غير مألوف، اضغط على "لم يكن هذا أنا" واتبع التعليمات على الشاشة لإعادة تعيين كلمة المرور وتأمين حسابك.

عند تسجيل الدخول إلى إنستغرام على هاتف شخص آخر، إذا نسيت إزالة معلومات تسجيل الدخول، قد يتمكن الشخص من الوصول إلى حسابك لاحقًا، وقد لا يرسل لك إنستغرام إشعارًا، لتجنب ذلك دائمًا اختر "عدم حفظ معلومات الدخول" عند تسجيل الدخول على جهاز آخر، وتأكد من تسجيل الخروج عند الانتهاء. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
خطوات استعادة حسابك المسروق على انستغرام
lebanon 24
14/05/2025 09:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تعرف أن حسابك على غوغل مخترق؟
lebanon 24
14/05/2025 09:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أسباب قد تؤدي إلى حظر حسابك على واتساب
lebanon 24
14/05/2025 09:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جيروزاليم بوست: مالطا تحقق في اختراق طائرة إسرائيلية مجالها الجوي قبل الهجوم على سفينة أسطول الحرية
lebanon 24
14/05/2025 09:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:49 | 2025-05-14
00:36 | 2025-05-14
16:02 | 2025-05-13
12:00 | 2025-05-13
09:20 | 2025-05-13
06:47 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24