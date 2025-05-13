الجيل الجديد من بلوتوث.. إصدار 6.1 يوفر حماية ذكية لهاتفك

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أعلنت مجموعة الاهتمامات الخاصة بالبلوتوث (SIG) عن إصدار بلوتوث 6.1 ضمن جدول الإصدارات نصف السنوي.و يوفر بلوتوث 6، الذي أُطلق في أيلول 2024، ميزات متقدمة مثل تحسين تتبع الأجهزة، وتتبع المسافات، وكفاءة استهلاك الطاقة، وغيرها، في حين يُركز إصدار بلوتوث 6.1 على ميزة جديدة تُسمى "العنوان الخاص القابل للحل (RPA) العشوائي"، والتي يُقال إنها تُركز على تحسين الخصوصية وكفاءة استهلاك الطاقة.و تمنع هذه الميزة الجديدة الجهات الخارجية من تتبع نشاط الجهاز، مما يُعزز أمان المستخدمين.وفيما يلي أهم المزايا حول بلوتوث 6.1 وكيف تُعدّ تقنية RPA إضافة قيّمة:أُعلن رسميًا عن بلوتوث 6.1 في 6 2025، ليُضيف ميزات خصوصية متقدمة إلى الأجهزة ، ومن أهم ميزاته تقنية RPA العشوائية (العنوان الخاص القابل للحل)، والتي يُقال إنها تحمي خصوصية الجهاز وتحد من تتبع الجهات الخارجية. ولكن، كيف تعمل هذه الميزة تحديدًا؟، حيث يأتي كل جهاز مُمكّن بتقنية بلوتوث مزودًا بمعرّف فريد تستخدمه الأجهزة الأخرى للتعرف عليه لتسهيل الاتصال.ومع ذلك، يتم تغيير هذه المعرّفات على فترات زمنية محددة لأسباب تتعلق بالخصوصية، ولكن نظرًا للفترات الزمنية المتوقعة، كان من السهل على الجهات الخارجية تتبع الأجهزة بمرور الوقت.أما الآن، مع تقنية RPA العشوائية، فسيُجري بلوتوث 6.1 تغييرات عشوائية على العناوين، فعلى سبيل المثال، بدلًا من كل 15 دقيقة، سيتغير العنوان خلال 8 إلى 15 دقيقة، لذلك، ليس له وقت محدد، مما يُصعّب على الجهات الخارجية تتبع الأجهزة.