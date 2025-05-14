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تكنولوجيا وعلوم

تيك توك تطلق أداة جديدة لتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
14-05-2025 | 01:49
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أعلنت منصة تيك توك إطلاق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم “AI Alive”، تتيح للمستخدمين تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة حية، وذلك من خلال إدخال وصف نصي يوضح شكل الفيديو المطلوب.
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ووفقًا لما جاء في منشور رسمي للمنصة، فإن الوصول إلى الأداة يكون من خلال “كاميرا القصص” في تيك توك، إذ تستخدم تقنيات تحرير ذكية تمنح كافة المستخدمين، حتى الذين لا خبرة لهم في المونتاج، القدرة على تحويل الصور إلى مقاطع فيديو جذّابة مدعّمة بالحركة والمؤثرات الإبداعية.

وتُستخدم الأداة باختيار صور من ألبوم الهاتف، ويكتب المستخدم وصفًا لما يريده أن يحدث في الفيديو، مع ملء الحقل بنحو تلقائي بعبارة “اجعل هذه الصورة تنبض بالحياة”، وتستغرق عملية التحويل بضع دقائق، في حين تكون مدة الفيديو النهائي بضع ثوانٍ فقط. ومع ذلك، قد تواجه الأداة بعض التحديات مع بعض الأوامر، ولا تكون النتيجة مثالية في كل الأوقات.

وأكّدت تيك توك أنها وضعت ضوابط أمان لمراقبة المحتوى الناتج عن أداة “AI Alive”، وأوضحت أن تقنيات المراجعة الآلية تفحص الصورة والوصف النصي المُدخل، إلى جانب مراجعة الفيديو الناتج قبل عرضه للمستخدم، كما تُجرى مراجعة نهائية عند اتخاذ قرار نشر الفيديو ضمن القصص.

وستُميّز المقاطع التي تُنتَج عبر الأداة بوضوح على أنها “مولّدة بالذكاء الاصطناعي”، مع تضمين بيانات تعريفية وفقًا لمعيار C2PA لضمان الشفافية ومنع التضليل، حتى في حال تحميل الفيديو أو نشره خارج المنصة.
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