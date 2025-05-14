24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تيك توك تطلق أداة جديدة لتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
14-05-2025
|
01:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منصة تيك توك إطلاق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم “AI Alive”، تتيح للمستخدمين تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة حية، وذلك من خلال إدخال وصف نصي يوضح شكل الفيديو المطلوب.
Advertisement
ووفقًا لما جاء في منشور رسمي للمنصة، فإن الوصول إلى الأداة يكون من خلال “كاميرا القصص” في تيك توك، إذ تستخدم تقنيات تحرير ذكية تمنح كافة المستخدمين، حتى الذين لا خبرة لهم في المونتاج، القدرة على تحويل الصور إلى مقاطع فيديو جذّابة مدعّمة بالحركة والمؤثرات الإبداعية.
وتُستخدم الأداة باختيار صور من ألبوم الهاتف، ويكتب المستخدم وصفًا لما يريده أن يحدث في الفيديو، مع ملء الحقل بنحو تلقائي بعبارة “اجعل هذه الصورة تنبض بالحياة”، وتستغرق عملية التحويل بضع دقائق، في حين تكون مدة الفيديو النهائي بضع ثوانٍ فقط. ومع ذلك، قد تواجه الأداة بعض التحديات مع بعض الأوامر، ولا تكون النتيجة مثالية في كل الأوقات.
وأكّدت تيك توك أنها وضعت ضوابط أمان لمراقبة المحتوى الناتج عن أداة “AI Alive”، وأوضحت أن تقنيات المراجعة الآلية تفحص الصورة والوصف النصي المُدخل، إلى جانب مراجعة الفيديو الناتج قبل عرضه للمستخدم، كما تُجرى مراجعة نهائية عند اتخاذ قرار نشر الفيديو ضمن القصص.
وستُميّز المقاطع التي تُنتَج عبر الأداة بوضوح على أنها “مولّدة بالذكاء الاصطناعي”، مع تضمين بيانات تعريفية وفقًا لمعيار C2PA لضمان الشفافية ومنع التضليل، حتى في حال تحميل الفيديو أو نشره خارج المنصة.
مواضيع ذات صلة
غوغل تطلق أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
غوغل تطلق أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي
14/05/2025 12:33:44
14/05/2025 12:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"تيك توك" تطلق أداة جديدة لتعزيز حماية الحسابات
Lebanon 24
"تيك توك" تطلق أداة جديدة لتعزيز حماية الحسابات
14/05/2025 12:33:44
14/05/2025 12:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
يوتيوب تطلق أداة ذكاء اصطناعي مجانية
Lebanon 24
يوتيوب تطلق أداة ذكاء اصطناعي مجانية
14/05/2025 12:33:44
14/05/2025 12:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة OpenAI تطلق نماذجها الجديدة للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
شركة OpenAI تطلق نماذجها الجديدة للذكاء الاصطناعي
14/05/2025 12:33:44
14/05/2025 12:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا تستعد لإطلاق أقمار جديدة... هذه مهمتها
Lebanon 24
روسيا تستعد لإطلاق أقمار جديدة... هذه مهمتها
04:58 | 2025-05-14
14/05/2025 04:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق مساعدها الذكي Gemini إلى مجموعة واسعة من الأجهزة
Lebanon 24
غوغل تطلق مساعدها الذكي Gemini إلى مجموعة واسعة من الأجهزة
00:36 | 2025-05-14
14/05/2025 12:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تتحقق إذا كان حسابك على إنستغرام قد تم اختراقه؟
Lebanon 24
كيف تتحقق إذا كان حسابك على إنستغرام قد تم اختراقه؟
23:00 | 2025-05-13
13/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيل الجديد من بلوتوث.. إصدار 6.1 يوفر حماية ذكية لهاتفك
Lebanon 24
الجيل الجديد من بلوتوث.. إصدار 6.1 يوفر حماية ذكية لهاتفك
16:02 | 2025-05-13
13/05/2025 04:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تسرّع خطواتها في استخدام الروبوتات الذكية لدفع عجلة التصنيع المتقدم
Lebanon 24
الصين تسرّع خطواتها في استخدام الروبوتات الذكية لدفع عجلة التصنيع المتقدم
12:00 | 2025-05-13
13/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عروس 2025.. مَن هي الأميرة عائشة؟
Lebanon 24
عروس 2025.. مَن هي الأميرة عائشة؟
10:24 | 2025-05-13
13/05/2025 10:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول سابا عن زوجها يوسف الخال: خذلوه
Lebanon 24
نيكول سابا عن زوجها يوسف الخال: خذلوه
08:30 | 2025-05-13
13/05/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
00:24 | 2025-05-14
14/05/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني رفع العقوبات عن سوريا؟
Lebanon 24
ماذا يعني رفع العقوبات عن سوريا؟
16:00 | 2025-05-13
13/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت فاخر.. هكذا أبهرت نانسي عجرم جمهورها بعيد ميلادها
Lebanon 24
على متن يخت فاخر.. هكذا أبهرت نانسي عجرم جمهورها بعيد ميلادها
12:20 | 2025-05-13
13/05/2025 12:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:58 | 2025-05-14
روسيا تستعد لإطلاق أقمار جديدة... هذه مهمتها
00:36 | 2025-05-14
غوغل تطلق مساعدها الذكي Gemini إلى مجموعة واسعة من الأجهزة
23:00 | 2025-05-13
كيف تتحقق إذا كان حسابك على إنستغرام قد تم اختراقه؟
16:02 | 2025-05-13
الجيل الجديد من بلوتوث.. إصدار 6.1 يوفر حماية ذكية لهاتفك
12:00 | 2025-05-13
الصين تسرّع خطواتها في استخدام الروبوتات الذكية لدفع عجلة التصنيع المتقدم
09:20 | 2025-05-13
الكون قد "يتحلل" أسرع بكثير مما كنا نعتقد!
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
14/05/2025 12:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
14/05/2025 12:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
14/05/2025 12:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24