روسيا تستعد لإطلاق أقمار جديدة... هذه مهمتها

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أعلنت " " أنها تحضر لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة العواصف المغناطيسية والغلاف الأيوني للأرض.وجاء في منشور للوكالة:"بدأت في مطار فوستوتشني الفضائي عمليات تجهيز وحدة "فريغات" التي ستستخدم في عملية إطلاق القمرين رقم 3 و4 من أقمار Ionosfera-M الروسية المخصصة لمراقبة العواصف المغناطيسية ومراقبة الغلاف الأيوني للأرض".وأشارت الوكالة إلى أن الخبراء في مطار "فوستوتشني" الفضائي قاموا بإخراج وحدة "فريغات" من الصندوق الذي نقلت فيه إلى ، وسيقومون قريبا باختبار الأنظمة الكهربائية للوحدة، كما سيخضعونها لفحوصات لاختبار قدراتها على العزل في حجرة خاصة، وبعدها سيتم تزويد الوحدة بالوقود والغازات المضغوطة استعدادا لعملية إطلاقها مع الأقمار إلى الفضاء.وفي فبراير الماضي ذكرت وكالة "روس كوسموس" أن القمرين رقم 1 و2 من أقمار Ionosfera-M، الذين أطلقتهما إلى الفضاء العام الماضي، أرسلا إلى الأرض بيانات فريدة تتعلق بالغلاف الأيوني لكوكبنا.وفي نفس الشهر أعلن شوماكوف، رئيس الهيئة للأرصاد الجوية والمائية والرصد البيئي أن تخطط عام 2025 لإطلاق عدة أقمار صناعية جديدة للتنبؤ بالطقس ورصد العواصف المغناطيسية، من بينها قمران من نوع Ionosfera-M، وقمر من نوع Obzor، والقمر رقم 5 من أقمار Electro-L.