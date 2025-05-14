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تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف سلسلة جبلية مختبئة تحت جليد أنتاركتيكا

Lebanon 24
14-05-2025 | 11:00
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في شرق القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، تحت آلاف الأمتار من الجليد، تختبئ سلسلة جبال شاسعة ظلت محاصرة لملايين السنين، وهو اكتشاف جيولوجي مذهل يعود تاريخه إلى 500 مليون عام.
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وتم اكتشاف هذه الجبال لأول مرة من قبل العلماء السوفييت في خمسينيات القرن الماضي، ولكن الدراسات المستمرة تكشف عن مشهد تحت جليدي غريب وغير تقليدي. وتعرف هذه السلسلة الجبلية باسم "جبال غامبورتسيف"، وهي تقع على عمق 3.1 كم تحت سطح الصفيحة الجليدية في شرق أنتاركتيكا، أكبر صفيحة جليدية على كوكب الأرض. وتمتد هذه السلسلة الشاسعة لمسافة 1200 كم وتصل ارتفاعاتها إلى 3400 متر.

ما يجعل هذه الجبال لغزًا جيولوجيًا فريدًا هو تناقضها مع القواعد الجيولوجية المعروفة. بينما تتشكل معظم السلاسل الجبلية نتيجة لتصادم الصفائح التكتونية، تظل هذه الجبال ثابتة في قلب قارة كانت مستقرة جيولوجيًا منذ ملايين السنين.

وتمكن علماء من جامعة تسمانيا وجامعة ماكواري من كشف التاريخ الجيولوجي لهذه السلسلة الجبلية المخفية عبر دراسة بلورات الزركون المجهرية التي تحتفظ بسجل زمني دقيق للأحداث الجيولوجية منذ مئات الملايين من السنين.
 
 
وقد بدأت القصة قبل 650 مليون عام، عندما تصادمت قارتان قديمتان لتشكيل هذه الجبال الضخمة. وعلى مدار الزمن، استمرت الجبال في النمو حتى وصلت إلى ارتفاعات تشبه جبال الهيمالايا قبل 580 مليون عام.

ومع مرور الوقت، بدأت هذه الجبال بالانهيار تحت ثقلها الهائل، ولكن عندما تراجعت القشرة الأرضية السميكة، حدثت حركة غير متوقعة للصخور المنصهرة في الأعماق، تاركة وراءها أساسًا قويًا في الطبقات العميقة للأرض. هذا الأساس، مع الغطاء الجليدي السميك الذي تشكل لاحقًا، خلق حصنًا منيعًا حمى هذه الجبال من التعرية والتآكل عبر العصور.

يؤكد العلماء أن الغطاء الجليدي كان بمثابة "بطانية" حفظت هذه الجبال العتيقة كما هي، مما جعلها واحدة من أندر السلاسل الجبلية القديمة المحفوظة على سطح الأرض. (روسيا اليوم)
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