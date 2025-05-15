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تكنولوجيا وعلوم
إليكم مواصفات الهاتف الأحدث من سوني
Lebanon 24
15-05-2025
|
05:00
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بدأت سوني بالترويج لهاتفها الجديد Xperia 1 VII المجهّز بأفضل المواصفات والكاميرات.
حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65/IP68، أبعاده (162/74/8.2) ملم، وزنه 197 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم وزجاج مضاد للصدمات والخدوش.
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شاشته جاءت LTPO OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 396 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Gorilla Glass Victus 2.
يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نامومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (48+48+12) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 12 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
.
حصل الهاتف على تقنية eSIM ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، تقنية
bluetooth
6.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)
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