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تكنولوجيا وعلوم

إليكم مواصفات الهاتف الأحدث من سوني

Lebanon 24
15-05-2025 | 05:00
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بدأت سوني بالترويج لهاتفها الجديد Xperia 1 VII المجهّز بأفضل المواصفات والكاميرات.
 
حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65/IP68، أبعاده (162/74/8.2) ملم، وزنه 197 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم وزجاج مضاد للصدمات والخدوش.
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شاشته جاءت LTPO OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 396 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Gorilla Glass Victus 2.
 
يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نامومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (48+48+12) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 12 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

حصل الهاتف على تقنية eSIM ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، تقنية bluetooth 6.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)
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