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تكنولوجيا وعلوم
بحجم القطة.. مخلوق "غامض" بأيدٍ بشرية يُحيّر العلماء (صور)
Lebanon 24
15-05-2025
|
08:25
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في اكتشاف غريب يثير التساؤلات، عُثر على مخلوق محنط يتمتع بيدين تُشبهان يدي الإنسان داخل مبنى قديم في
جامعة ولاية ميشيغان
، ولا تزال هويته البيولوجية مجهولة حتى اليوم، رغم
سنوات من
التحليل والفحص العلمي.
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في عام 2018، وأثناء أعمال ترميم مبنى "كوك-سيفرز" التاريخي الذي يعود إلى عام 1889، صُدم العمال والعلماء باكتشاف مخلوق غريب الحجم والملامح. أُطلق عليه لاحقًا اسم "كاباكابرا"، مزيج من اسم الكائن الأسطوري "تشوباكابرا" وبرنامج علم الآثار
في الجامعة
(CAP)، وأصبح منذ ذلك الحين رمزًا غير رسميًا للبرنامج.
وتتولى جيرييل كارتاليس، طالبة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا الشرعية، قيادة التحقيق العلمي حول هوية الكائن. وقد وصفته بأنه بحجم قطة صغيرة، يملك ذيلًا طويلًا نحيفًا، وجلده يشبه الورق القديم، لكن أكثر ما أثار الدهشة هو يديه: تحتويان على خمسة أصابع بأظافر طويلة تُحاكي شكل اليد البشرية.
ورغم إخضاعه للأشعة والفحص العظمي، لم تنجح التحاليل حتى الآن في تحديد نوع المخلوق بدقة. وتنوعت الفرضيات الأولية بين كلب، قط، فأر، أو حتى راكون، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحًا وفق كارتاليس، بسبب تشابه الجمجمة والخطم.
لكن غياب الأسنان عن العينة المحنطة حال دون التأكد الكامل، ما دفع الباحثة إلى البحث عن نموذج مماثل لمقارنة شكل الأسنان في المرحلة
القادمة
.
تفترض كارتاليس أن الكائن دخل المبنى عبر فتحة تهوية ثم علق هناك، حيث تحلّلت جثته جزئيًا وتعرضت لعملية تحنيط طبيعي بفعل الهواء الدافئ والجاف، خاصة في فصل الشتاء، وهي ظروف مثالية لحفظ الجثة بهذا الشكل المذهل.
ورغم ترجيحها بنسبة 75% أن المخلوق هو راكون، تؤكد كارتاليس أنها لن تصدر حكمًا نهائيًا قبل اكتمال التحليل المقارن. ويبقى "كاباكابرا" لغزًا يثير فضول العلماء والطلاب على حد سواء، وربما يحمل مفاجآت جديدة في طياته. (ارم نيوز)
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