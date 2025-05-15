خطة يوتيوب الجديدة: الإعلانات تظهر بعد أكثر لحظات الفيديو تأثيرًا

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أعلنت شركة عن تنسيق إعلاني جديد يحمل اسم “Peak Points”، يستهدف عرض الإعلانات مباشرة بعد اللحظات المؤثرة أو الأكثر تفاعلًا في الفيديوهات، في خطوة تهدف لتعزيز فعالية الإعلانات وجذب انتباه المشاهدين في ذروة تفاعلهم العاطفي.جاء هذا الإعلان خلال فعالية Upfront التي أقيمت في يوم الأربعاء، حيث كشفت الشركة أن التقنية تعتمد على ذكاء جوجل الاصطناعي “Gemini” لتحليل محتوى الفيديوهات وتحديد اللحظات ذات التأثير العاطفي الكبير أو أعلى معدلات التفاعل الجماهيري.وفقًا ليوتيوب، فإن الإعلانات ستُعرض بعد هذه “اللحظات القوية”، مثل مشاهد خطوبة أو لحظات إعلان نتائج مثيرة، بهدف استغلال اندماج المشاهد في اللحظة لضمان تذكر الإعلان بشكل أفضل.وتُشبه هذه التقنية إلى حد بعيد أسلوب “الاستهداف العاطفي”، حيث يُعتقد أن المشاهد عندما يكون في حالة انفعالية مرتفعة يكون أكثر قابلية لتلقي الرسائل الإعلانية.لكن هذا التوجه الجديد أثار بعض المخاوف بين المستخدمين، إذ يمكن أن تُعتبر هذه الإعلانات مزعجة أو تقطع تسلسل المشاهدة في أكثر اللحظات حماسًا أو عاطفية، ما قد يؤثر على تجربة المستخدم.وفي سياق متصل، أعلنت يوتيوب عن تنسيق إعلاني آخر ربما يكون أكثر قبولًا، وهو إعلانات تفاعلية قابلة للتسوق، حيث يمكن للمستخدمين تصفح منتجات وشرائها مباشرة أثناء تشغيل الإعلان، ما يُتيح تجربة تسوق سلسة من داخل المنصة. (اليوم السابع)