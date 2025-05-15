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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تستبدل "ضربة حظ" بخاصية ذكاء اصطناعي تفاعلية

Lebanon 24
15-05-2025 | 23:00
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يبدو أن زمن زر “ضربة حظ” الشهير في محرك بحث غوغل بات يقترب من نهايته. هذا الزر، الذي يُعد من أقدم عناصر واجهة جوجل وأكثرها شهرة، قد يُستبدل قريباً بتقنية ذكاء اصطناعي جديدة أطلقت عليها الشركة اسم “وضع الذكاء الاصطناعي” (AI Mode)، في خطوة تعكس التغييرات الجذرية التي تشهدها خدمات البحث في ظل سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي.
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غوعل لم تخفِ توجهها الجديد نحو دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، وقد رأينا بالفعل تقنيات مثل “لمحة الذكاء الاصطناعي” (AI Overviews) تظهر في نتائج البحث. أما الآن، فالتجربة الجديدة التي تحمل اسم AI Mode قد تشكل مستقبل التفاعل مع محرك البحث، حيث يتحول دور المستخدم من الباحث إلى المتحاور مع واجهة ذكية.

وقد تم الإعلان عن AI Mode في مطلع أيار، وبدأت غوغل باختباره على مجموعة محددة من المستخدمين داخل الولايات المتحدة عبر منصة “Google Labs”، وهي بيئة تجريبية تسمح للمستخدمين بتجربة الميزات الجديدة قبل تعميمها. وتُظهر التقارير الأولية أن الزر الجديد الخاص بوضع الذكاء الاصطناعي بدأ بالظهور في نفس المكان الذي يشغله زر “ضربة حظ” أسفل خانة البحث الرئيسية.

ورغم أن الأمر لا يزال ضمن إطار التجارب المحدودة، فإن هذه التغييرات تشير إلى نية غوغل إعادة هيكلة واجهة محركها بما يتماشى مع تطورات الذكاء الاصطناعي. إلا أنه حتى اللحظة، لم تصدر الشركة أي تأكيد رسمي بشأن إزالة زر “ضربة حظ” بشكل دائم، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات متعددة، منها الدمج بين الزرين أو نقل أحدهما إلى موقع آخر في الواجهة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه كبرى الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها “OpenAI” و”Perplexity”، ما دفع جوجل إلى تسريع وتيرة إطلاق الميزات الجديدة للحاق بالمنافسين، بعد أن كانت تتبع سياسة أكثر تحفظًا في السابق.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن تفاصيل إضافية خلال مؤتمر Google I/O 2025 المقرر انعقاده في 20 مايو، حيث تشير التوقعات إلى تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق هذه الميزات لتشمل المستخدمين حول العالم.

سواء أكان زر “ضربة حظ” سيودعنا أم لا، فإن المؤكد هو أن تجربة البحث كما نعرفها على وشك أن تتغير بشكل جذري، مدفوعة بعقول إلكترونية تتعلم وتتفاعل وتحلل، لتقودنا إلى عصر جديد من البحث القائم على الحوار والمعرفة الآنية.
(اليوم السابع)
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