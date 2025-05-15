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تكنولوجيا وعلوم
آيفون يستجيب لأفكارك… تقنية آبل الجديدة تغير قواعد الاستخدام
Lebanon 24
15-05-2025
|
15:00
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تعمل شركة آبل، على تقنية رائدة تُمكّن المستخدمين من
التحكم في
أجهزة مثل
أجهزة آيفون
وآيباد وسماعة Vision Pro باستخدام أفكارهم فقط.
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و يهدف هذا النظام، الذي لا يزال في مراحله الأولى، إلى تطوير إمكانية الوصول وتقنيات المساعدة بشكل ملحوظ للمستخدمين ذوي الإعاقات الجسدية.
ووفقًا لتقرير من
صحيفة وول ستريت جورنال
، دخلت آبل في شراكة مع شركة سينكرون، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الأعصاب والمعروفة بواجهة الدماغ والحاسوب المبتكرة (BCI) المسماة Stentrode.
وبخلاف غرسات الدماغ الأكثر تدخلاً، يُغرس جهاز Stentrode في وعاء دموي بالقرب من القشرة الحركية، وهي الجزء المسؤول عن الحركة في الدماغ، حيث يمكنه التقاط الإشارات العصبية.
تُحوّل هذه الإشارات بعد ذلك إلى أوامر رقمية، مما يُمكّن المستخدمين من أداء مهام مثل فتح التطبيقات، أو تصفح القوائم، أو التفاعل مع المحتوى، كل ذلك دون الحاجة إلى لمس الشاشة. (اليوم السابع)
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