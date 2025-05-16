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تكنولوجيا وعلوم

"تيك توك"... أدوات جديدة لتسهيل تجربة ذوي الهمم

Lebanon 24
16-05-2025 | 01:33
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أعلنت منصة "تيك توك" عن تعزيز التزامها تجاه توفير بيئة رقمية أكثر شمولاً لجميع المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، والحركية والمعرفية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.
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وفي بيان رسمي، أكدت الشركة أن "تحسين إمكانية الوصول ليس مجرد ميزة تصميم، بل هو أولوية مستمرة تهدف إلى إتاحة تجربة استخدام إيجابية للجميع على المنصة".

وأبرزت "تيك توك" أحدث الميزات المصممة لدعم المستخدمين، إذ طرحت خاصية النصوص البديلة للصور، والتي تتيح لمنشئي المحتوى إضافة وصف نصي للصور أثناء التحميل، أو بعد النشر.

وبدأت الشركة في اختبار ميزة جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص بديلة تلقائية للصور ALT Text، والتي يمكن لبرامج قراءة الشاشة قراءتها بصوت عالٍ، ما يحسن تجربة المستخدمين المكفوفين أو ضعاف البصر، أو أولئك الذين يعالجون المحتوى بطريقة مختلفة.

ويمكن للمبدعين لاحقاً تعديل أو إضافة وصف يدوي لضمان دقة المحتوى المقدم.

وفرت المنصة ميزة زيادة تباين الألوان، والتي تُمكّن المستخدمين من تحسين وضوح النصوص، والأيقونات، والعناصر البصرية الأخرى، ما يعزز إمكانية الاستخدام للأشخاص الذين يعانون من ضعف الرؤية، أو من حساسية تجاه التباين المنخفض. ويمكن تفعيل هذا الخيار من خلال إعدادات إمكانية الوصول داخل التطبيق.

كما أصبح "تيك توك" يدعم إعدادات النص العريض على مستوى الجهاز، إذ يعرض التطبيق تلقائياً جميع النصوص بشكل أكثر سماكة في حال تفعيل المستخدم لهذا الإعداد على جهازه، الأمر الذي يسهل القراءة للأشخاص الذين يفضلون أو يحتاجون إلى خطوط أكثر وضوحاً.

تأتي هذه الميزات الجديدة لتنضم إلى مجموعة من الأدوات التي توفرها المنصة مسبقاً، مثل التسميات التوضيحية التلقائية للفيديوهات، والوضع الليلي (Dark Mode)، وخاصية تحويل النص إلى كلام (Text-to-Speech)، بالإضافة إلى تحريك الصور المصغرة.

وتتوفر جميع هذه الأدوات في صفحة إعدادات إمكانية الوصول التي أعيد تصميمها لتسهيل الوصول إليها والتنقل بينها.
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