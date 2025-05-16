نظارات ميتا الذكية تستعد لإطلاق ميزات ثورية لدعم المكفوفين وضعاف البصر

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حصلت على ترقية لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر بشكل أفضل، وسيقدم مساعد الآن "إجابات مفصلة" حول ما هو أمام المستخدمين، وللبدء ما على المستخدمين سوى الاشتراك عبر قسم "إعدادات الجهاز" في تطبيق ميتا للذكاء الاصطناعي.شاركت الشركة مقطع فيديو للأداة أثناء عملها، حيث طلب مستخدم كفيف من ميتا للذكاء الاصطناعي وصف منطقة عشبية في حديقة، بدأ المساعد العمل بسرعة وأشار بشكل صحيح إلى مسار وأشجار ومسطح مائي في الأفق، كما ظهر مساعد الذكاء الاصطناعي وهو يصف محتويات مطبخ.ومن المتوقع، أن هذه الإضافة ستكون ممتعة حتى لمن لا يعانون من أي إعاقة بصرية، على أي حال سيبدأ طرحها لجميع المستخدمين في وكندا خلال الأسابيع المقبلة، وتخطط ميتا للتوسع في أسواق إضافية قريبًا.إنه للتوعية بإمكانية الوصول (GAAD)، لذا ليست هذه الأداة الوحيدة التي أعلنت عنها ميتا اليوم والمُخصصة لسهولة الوصول ، فهناك أداة "استدعاء متطوع" الرائعة، وهي أداة تربط تلقائيًا المكفوفين أو ضعاف البصر بشبكة من المتطوعين المبصرين في الوقت الفعلي لمساعدتهم على إنجاز مهامهم اليومية، ويأتي المتطوعون من مؤسسة "كن عيني"، وسيتم إطلاق المنصة لاحقًا هذا الشهر في 18 دولة.وأعلنت الشركة مؤخرًا عن نظام مُحسّن للترجمة الفورية في جميع منتجات الواقع المعزز، مثل سماعات Quest للواقع الافتراضي، ويُحوّل هذا النظام الكلمات المنطوقة إلى نص في الوقت الفعلي، مما يُمكّن المستخدمين من "قراءة المحتوى أثناء عرضه"، وهذه الميزة متاحة بالفعل لسماعات Quest وضمن . (اليوم السابع)