21
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
نظارات ميتا الذكية تستعد لإطلاق ميزات ثورية لدعم المكفوفين وضعاف البصر
Lebanon 24
16-05-2025
|
07:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصلت
نظارات ميتا
على ترقية لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر بشكل أفضل، وسيقدم مساعد
الذكاء الاصطناعي
الآن "إجابات مفصلة" حول ما هو أمام المستخدمين، وللبدء ما على المستخدمين سوى الاشتراك عبر قسم "إعدادات الجهاز" في تطبيق ميتا للذكاء الاصطناعي.
Advertisement
شاركت الشركة مقطع فيديو للأداة أثناء عملها، حيث طلب مستخدم كفيف من ميتا للذكاء الاصطناعي وصف منطقة عشبية في حديقة، بدأ المساعد العمل بسرعة وأشار بشكل صحيح إلى مسار وأشجار ومسطح مائي في الأفق، كما ظهر مساعد الذكاء الاصطناعي وهو يصف محتويات مطبخ.
ومن المتوقع، أن هذه الإضافة ستكون ممتعة حتى لمن لا يعانون من أي إعاقة بصرية، على أي حال سيبدأ طرحها لجميع المستخدمين في
الولايات المتحدة
وكندا خلال الأسابيع المقبلة، وتخطط ميتا للتوسع في أسواق إضافية قريبًا.
إنه
اليوم العالمي
للتوعية بإمكانية الوصول (GAAD)، لذا ليست هذه الأداة الوحيدة التي أعلنت عنها ميتا اليوم والمُخصصة لسهولة الوصول ، فهناك أداة "استدعاء متطوع" الرائعة، وهي أداة تربط تلقائيًا المكفوفين أو ضعاف البصر بشبكة من المتطوعين المبصرين في الوقت الفعلي لمساعدتهم على إنجاز مهامهم اليومية، ويأتي المتطوعون من مؤسسة "كن عيني"، وسيتم إطلاق المنصة لاحقًا هذا الشهر في 18 دولة.
وأعلنت الشركة مؤخرًا عن نظام مُحسّن للترجمة الفورية في جميع منتجات الواقع المعزز، مثل سماعات Quest للواقع الافتراضي، ويُحوّل هذا النظام الكلمات المنطوقة إلى نص في الوقت الفعلي، مما يُمكّن المستخدمين من "قراءة المحتوى أثناء عرضه"، وهذه الميزة متاحة بالفعل لسماعات Quest وضمن
meta horizon worlds
. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تُتيح ميّزات الذكاء الاصطناعيّ في نظّاراتها الذكيّة
Lebanon 24
"ميتا" تُتيح ميّزات الذكاء الاصطناعيّ في نظّاراتها الذكيّة
16/05/2025 19:42:49
16/05/2025 19:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميتا تطلق نظارات ذكية للترجمة المباشرة والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ميتا تطلق نظارات ذكية للترجمة المباشرة والذكاء الاصطناعي
16/05/2025 19:42:49
16/05/2025 19:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نظارات ميتا الذكية.. خصوصية مُهددَة من أجل تحسين الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
نظارات ميتا الذكية.. خصوصية مُهددَة من أجل تحسين الذكاء الاصطناعي
16/05/2025 19:42:49
16/05/2025 19:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دواء ثوري يعيد الأمل للمكفوفين!
Lebanon 24
دواء ثوري يعيد الأمل للمكفوفين!
16/05/2025 19:42:49
16/05/2025 19:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
إنستغرام يتيح لك تقليل الإزعاج دون قطع العلاقات.. إليك الطريقة
Lebanon 24
إنستغرام يتيح لك تقليل الإزعاج دون قطع العلاقات.. إليك الطريقة
05:42 | 2025-05-16
16/05/2025 05:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف علامات جديدة لنشاط على كوكب الزهرة
Lebanon 24
اكتشاف علامات جديدة لنشاط على كوكب الزهرة
03:58 | 2025-05-16
16/05/2025 03:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"تيك توك"... أدوات جديدة لتسهيل تجربة ذوي الهمم
Lebanon 24
"تيك توك"... أدوات جديدة لتسهيل تجربة ذوي الهمم
01:33 | 2025-05-16
16/05/2025 01:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
يتوقع أن يكون من بين الأفضل... OnePlus تطلق حاسباً لوحياً جديداً
Lebanon 24
يتوقع أن يكون من بين الأفضل... OnePlus تطلق حاسباً لوحياً جديداً
23:55 | 2025-05-15
15/05/2025 11:55:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تستبدل "ضربة حظ" بخاصية ذكاء اصطناعي تفاعلية
Lebanon 24
غوغل تستبدل "ضربة حظ" بخاصية ذكاء اصطناعي تفاعلية
23:00 | 2025-05-15
15/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
02:44 | 2025-05-16
16/05/2025 02:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
Lebanon 24
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
13:40 | 2025-05-15
15/05/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
15:53 | 2025-05-15
15/05/2025 03:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته
Lebanon 24
رابعة الزيات تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته
15:45 | 2025-05-15
15/05/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته
Lebanon 24
أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته
16:37 | 2025-05-15
15/05/2025 04:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:42 | 2025-05-16
إنستغرام يتيح لك تقليل الإزعاج دون قطع العلاقات.. إليك الطريقة
03:58 | 2025-05-16
اكتشاف علامات جديدة لنشاط على كوكب الزهرة
01:33 | 2025-05-16
"تيك توك"... أدوات جديدة لتسهيل تجربة ذوي الهمم
23:55 | 2025-05-15
يتوقع أن يكون من بين الأفضل... OnePlus تطلق حاسباً لوحياً جديداً
23:00 | 2025-05-15
غوغل تستبدل "ضربة حظ" بخاصية ذكاء اصطناعي تفاعلية
15:00 | 2025-05-15
آيفون يستجيب لأفكارك… تقنية آبل الجديدة تغير قواعد الاستخدام
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 19:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 19:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 19:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24