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تكنولوجيا وعلوم
تحذير.. سماعات AirPods قد تتجسس عليك!
Lebanon 24
16-05-2025
|
23:00
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حذر خبير تقني من أن سماعات AirPods المقدمة من جهة العمل قد تتحول إلى أداة خفية لتتبع الموظفين دون علمهم، خاصة إذا كانت مُعدة مسبقاً بحساب Apple ID تابع للشركة أو أحد مسؤوليها.
ووفقاً لما ورد في "دايلي ميل، رغم أن AirPods لا تحتوي على GPS، إلا أنها تستخدم شبكة "Find My" من آبل، لتحديد موقعها بدقة، مما يعني أن مديرك قد يعرف أنك في الحديقة أو المقهى، بينما يفترض أنك تعمل من المنزل، بحسب خبير التكنولوجيا مارك بوركار في شركة "QR Code Generator".
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وأشار بوركار إلى أن جميع أجيال AirPods حتى الأقدم، يمكن تتبعها، طالما كانت مرتبطة بحساب Apple ID.
لذا يفضل ألا تستخدم سماعات AirPods المقدمة من العمل في الأنشطة الشخصية مثل الذهاب إلى
النادي الرياضي
أو استخدامها بعد انتهاء ساعات العمل.
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