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تكنولوجيا وعلوم

انتبهوا من التجسس.. تحذير لمُستخدمي "Airpods"!

Lebanon 24
17-05-2025 | 02:00
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حذر خبير تقني من أن سماعات AirPods المقدمة من جهة العمل قد تتحول إلى أداة خفية لتتبع الموظفين دون علمهم، خاصة إذا كانت مُعدة مسبقاً بحساب Apple ID تابع للشركة أو أحد مسؤوليها.
 
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ورغم أن AirPods لا تحتوي على GPS، إلا أنها تستخدم شبكة "Find My" من آبل، لتحديد موقعها بدقة، مما يعني أن مديرك قد يعرف أنك في الحديقة أو المقهى، بينما يفترض أنك تعمل من المنزل، وفقاً لخبير التكنولوجيا مارك بوركار في شركة "QR Code Generator"، مشيراً إلى أن جميع أجيال AirPods حتى الأقدم، يمكن تتبعها، طالما كانت مرتبطة بحساب Apple ID، وفقاً لما ورد في "دايلي ميل".

كيف يمكن تتبعك من خلال AirPods؟
 
رغم أن AirPods لا تحتوي على GPS أو اتصال خلوي، فإنها تستفيد من الأجهزة المقترنة أو شبكة “Find My” الخاصة بآبل لتحديد الموقع بدقة.

علامات تدل على أن السماعات معدّة مسبقاً:
- وصول السماعات دون تغليف أصلي أو في علبة مفتوحة مسبقاً.
- عدم طلبك للمصادقة عند تشغيل السماعات لأول مرة.
- ارتباط السماعات بجهازك دون المرور بإعدادات جديدة.

كيفية حماية خصوصيتك
 
 
خطوات إعادة ضبط AirPods:
 
لمنع تتبعك، يجب إعادة ضبط السماعات على إعدادات المصنع:
 
1- ضع السماعات في علبة الشحن.
 
2- أغلق الغطاء وانتظر 30 ثانية.
 
3- افتح الغطاء واضغط على زر إعادة الضبط في الخلف لمدة 15 ثانية.
 
4- عندما يومض الضوء الأمامي باللون الكهرماني ثم الأبيض، تكون قد أتممت الإعدادات.
 
5- أعد ربط السماعات بحساب Apple ID الخاص بك – وليس الخاص بالعمل.

هل يجب استخدام سماعات العمل خارج المكتب؟
 
يفضل ألا تستخدم سماعات AirPods المقدمة من العمل في الأنشطة الشخصية مثل الذهاب إلى النادي الرياضي أو استخدامها بعد انتهاء ساعات العمل.

هذا بالإضافة إلى لحماية خصوصيتك، وتفادي فقدان ممتلكات الشركة، أو الوقوع في مواقف غير مريحة مع الإدارة. (24)
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