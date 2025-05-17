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تكنولوجيا وعلوم

هل ستؤثر انبعاثات البلازما الناتجة عن التوهجات الشمسية الأخيرة على الأرض؟

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:37
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أعلن علماء من معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم أن انبعاثات البلازما الناتجة عن التوهجات الشمسية الأخيرة لن تؤثر على الأرض.
 
وجاء في تقرير صادر عن المعهد:"انبعاثات البلازما الناتجة عن التوهجات الشمسية التي حصلت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، والتي كان اثنان منها من الفئة الأعلى (X)، لن تؤثر على الأرض.. الكتلة الرئيسية من حزم اللازما ستستمر بالحركة على مسافة بعيدة إلى يسار كوكبنا، حيث ستصطدم على ما يبدو بكوكب المريخ الذي يقع حاليا على يسار الأرض بزاوية 70 درجة تقريبا".
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وأشار التقرير إلى أن توهجا شمسيا من الفئة X1.2 حصل يوم الثلاثاء 13 مايو الجاري، ويوم الأربعاء 14 مايو تم رصد أربعة توهجات من الفئة (М5.3، وМ1.2، وМ7.7، وМ4.7)، وتوهج شديد القوة من الفئة Х2.5.
 
كما أشار تقرير صادر عن معهد الجيوفيزياء التطبيقية إلى أن توهجا شمسيا من الفئة M1.9 حصل يوم الاثنين الماضي في منطقة البقع الشمسية (N08W89) 4079، واستمر لمدة 11 دقيقة. (روسيا اليوم) 
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