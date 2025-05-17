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تكنولوجيا وعلوم
هل الجسم البشري قادر على تحمل الرحلة إلى المريخ؟
Lebanon 24
17-05-2025
|
10:25
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أعرب علماء روس عن شكوكهم في قدرة جسم الإنسان على تحمل رحلة إلى
المريخ
بسبب التهديدات الصحية الخطيرة المحتملة.
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ويشير
غينادي
كراسنيكوف رئيس
أكاديمية العلوم
الروسية، إلى أن هناك جسيمات مشحونة ثقيلة، ونحن لا نملك أي فكرة عن كيفية تأثيرها على جسم الإنسان.
ويقول: "بالطبع، للرحلات الفضائية المأهولة مستقبل واعد. ولدينا مع شركائنا الصينيين، برامج لبناء قواعد قمرية. كما يروج
إيلون ماسك
حاليا لبرنامج متسارع لاستكشاف المريخ. ولكن هذه مهمة أكثر جدية، لأنه أبعد بكثير من القمر. وفي الواقع تستغرق الرحلة إلى المريخ 250 يوما بالسرعة الكونية الثانية. وبالطبع العوامل المؤثرة على الصحة أكثر خطورة بكثير. وهناك جسيمات ثقيلة مشحونة، ولا نعرف جيدا كيف تؤثر على جسم الإنسان. ولا تزال الرحلة إلى المريخ تثير تساؤلات لدينا، حول ما إذا كان جسم الإنسان سيتمكن من تحمل الجسيمات الثقيلة المشحونة في الفضاء الخارجي". (روسيا اليوم)
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