"آيسر" تكشف عن حاسوبها الخفيف Swift Edge 14 AI

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كشفت شركة آيسر التايوانية عن مجموعة واسعة من الحواسيب المحمولة الجديدة خلال مشاركتها في معرض Computex 2025 في تايوان، ومنها حاسوب Swift Edge 14 AI الفائق النحافة الذي يقل وزنه عن جهاز MacBook Air من آبل، إلى جانب الحاسوب المخصص للألعاب والمحتوى الإبداعي Predator Triton 14 AI.وتضم المجموعة الجديدة أكثر من 12 إصدارًا جديدًا، تعمل بمعالجات حديثة من وAMD وإنفيديا، فضلًا عن بعض الأجهزة التي تعتمد على معالجات Snapdragon X، وكلها تعمل بنظام .ويبرز Swift Edge 14 AI كأحد أبرز الإصدارات الجديدة من شركة آيسر؛ إذ يأتي بشاشة OLED قياسها 14 بوصة بدقة قدرها 1800×2880 بكسلًا، ويعمل بمعالجات Intel Lunar Lake مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيغابايت وسعة تخزين SSD تصل إلى تيرابايت، ويبلغ سُمكه 1.65 سم، في حين يقل وزنه عن كيلوجرام واحد، أي أقل من وزن MacBook Air M4 الذي يزن 1.25 كيلوغرام.ومع أن الجهاز نحيف للغاية، فإنه يتضمن مجموعة منافذ متكاملة تشمل منفذي Thunderbolt 4، ومنفذي USB-A، ومخرج HDMI 2.1، ومقبس سماعة الرأس. ومن المتوقع أن يتوفر في بدايةً من شهر حزيران المقبل بسعر يبدأ من 1600 .وأما في فئة الألعاب، فقد سلّطت آيسر الضوء على Predator Triton 14 AI، الذي يوازن بين الأداء العالي والحجم المحمول، ليكون منافسًا مباشرًا لإصدارات مثل ROG Zephyrus G14 من أسوس.ويزن هذا الحاسوب نحو 1.5 كيلوغرام، في حين يبلغ سُمكه 1.7 سم فقط، ويضم شاشة OLED قياسها 14.5 إنشًا، ودقة قدرها 1800×2880 بكسلًا، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، مع لوحة لمس كبيرة داعمة للقلم المرفق.ويعتمد الجهاز على معالج Intel Arrow Lake Core Ultra 9 288V مع بطاقات رسومات متنوعة حتى Nvidia GeForce RTX 5070، وهو موجّه لصنّاع المحتوى المحترفين. ويُنتظر طرحه في الأسواق الأوروبية خلال يوليو المقبل بسعر يبدأ من 3000 يورو.وشملت الإعلانات الأخرى أجهزة مثل Aspire 14 AI / 16 AI التي تأتي بمعالجات من AMD أو إنتل أو كوالكوم، بالإضافة إلى حاسوبي Swift Go 14 AI / 16 AI ضمن الفئة الاقتصادية، والحاسوب الجديد Predator Helios Neo 14 كخيار منخفض التكلفة لعشاق الألعاب.يُذكر أن الشركة لم تكشف بعدُ عن تفاصيل الأسعار أو مواعيد الإصدار في بقية الأسواق.