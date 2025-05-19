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تكنولوجيا وعلوم
في روسيا.. إنشاء منصة لاختبار محركات الطائرات الهجينة المستقبلية
Lebanon 24
19-05-2025
|
00:57
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قام مهندسون من
معهد موسكو للطيران
بتصميم وإنشاء منصة اختبار للمحركات الهجينة منخفضة الطاقة المستخدمة في الطائرات.
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وستستخدم هذه المنصة لاختبار وتطوير أنظمة مستقبلية تعمل بمصادر طاقة متعددة، وفقا لما ذكرته خدمة الصحافة بالمعهد .
وأوضح
ديمتري
خولوبتسيف
نائب رئيس
مختبر "وحدات الطاقة الهجينة والكهربائية" في المدرسة الهندسية المتقدمة التابعة لمعهد الطيران: "سيسمح إنشاء منصة الاختبار هذه بإجراء اختبارات لضبط أوضاع تشغيل وحدة الطاقة الهجينة، وتحديد المواصفات المثلى لمكوناتها وطرق التحكم الفعالة، كما سيتم دعم عملية التعليم وإعداد المتخصصين المؤهلين في تصميم أنواع جديدة من
أنظمة الدفع
والتنسيق متعدد التخصصات بين المهندسين".
وبعد اكتمال تركيب المعدات والأجهزة سيقوم خبراء
معهد الطيران
بفحص تفاعل جميع أنظمة منصة الاختبار وبدء تشغيلها. ومن المقرر الانتهاء من كل الأعمال بحلول نهاية عام 2025. (روسيا اليوم)
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