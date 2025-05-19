سامسونغ تكشف عن أقوى تلفزيونات OLED.. وهذه هي الاسعار

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وقالت الشركة إن التشكيلة الجديدة تزامن معدل تحديث الشاشة مع معدل إطارات وحدة معالجة الرسومات، ما يُقلل من ظواهر تمزق وتقطّع الصورة، ويعزز من جودة اللعب. وتدعم أجهزة 2025 تقنية Motion Xcelerator 165Hz، التي تُتيح سلاسة فائقة في مشاهد الحركة السريعة، وهي ميزة مهمة لمحترفي الألعاب الإلكترونية.



وفي تصريح رسمي، قال ، التنفيذي لتجربة عملاء المرئي في سامسونغ: "مع توافق G-Sync وميزات الألعاب الأكثر تطورًا حتى الآن، نقدم أداءً فائقًا يلبي احتياجات أكثر اللاعبين تنافسية. نعيد تعريف ما يمكن توقعه من تجربة اللعب على التلفزيون".



تشمل التشكيلة دعمًا لتقنية AMD FreeSync Premium Pro لتوسيع التوافق مع منصات الألعاب المختلفة، إضافة إلى ميزات مثل: أعلنت للإلكترونيات عن تفاصيل تشكيلة تلفزيونات OLED لعام 2025، والتي تأتي بمواصفات تقنية متقدمة تستهدف عشاق الألعاب، أبرزها دعم تقنية Nvidia G-Sync لتوفير تجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة.وقالت الشركة إن التشكيلة الجديدة تزامن معدل تحديث الشاشة مع معدل إطارات وحدة معالجة الرسومات، ما يُقلل من ظواهر تمزق وتقطّع الصورة، ويعزز من جودة اللعب. وتدعم أجهزة 2025 تقنية Motion Xcelerator 165Hz، التي تُتيح سلاسة فائقة في مشاهد الحركة السريعة، وهي ميزة مهمة لمحترفي الألعاب الإلكترونية.وفي تصريح رسمي، قال ، التنفيذي لتجربة عملاء المرئي في سامسونغ: "مع توافق G-Sync وميزات الألعاب الأكثر تطورًا حتى الآن، نقدم أداءً فائقًا يلبي احتياجات أكثر اللاعبين تنافسية. نعيد تعريف ما يمكن توقعه من تجربة اللعب على التلفزيون".تشمل التشكيلة دعمًا لتقنية AMD FreeSync Premium Pro لتوسيع التوافق مع منصات الألعاب المختلفة، إضافة إلى ميزات مثل:

-وضع المنخفض التلقائي (ALLM) لتقليل تأخر الإدخال.



-مركز ألعاب سامسونغ الذي يتيح الوصول إلى آلاف الألعاب السحابية من Xbox، وGeForce Now، وAmazon Luna.



-شريط الألعاب الذي يوفر واجهة سريعة لضبط الإعدادات دون مقاطعة اللعب.



-وضع اللعب التلقائي بالذكاء الاصطناعي، الذي يحلّل نوع اللعبة ومحتوى المشهد ويعدّل الصورة والصوت تلقائيًا.



أبرز طراز في التشكيلة هو S95F، الذي يدعم G-Sync ويجمع بين تقنيات متقدمة:



-معالج NQ4 AI Gen3 لتحسين المرئيات والصوت.



-تقنية OLED HDR Pro لألوان أكثر حيوية وتباين أفضل.



-شاشة OLED خالية من التوهج للحصول على صورة واضحة في جميع ظروف الإضاءة.



-سطوع أعلى من أي تلفزيون OLED سابق من .



كما تم تزويد الجهاز بتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Samsung Vision AI، التي توفر ميزات "الترجمة المباشرة"، و"انقر للبحث"، و"الإيماءات العالمية" التي تعمل مع ساعة للتحكم بالمحتوى.



تقدّم سامسونغ هذا الأسبوع عروضًا مغرية على بعض طرز 2025، من ضمنها خصم يصل إلى 400 دولار على سلسلتي S90F وS85F، بأسعار تبدأ من 1400 دولار. كما تتوفر خصومات أوسع على موديلات 2024، منها:



خصم 2100 دولار على S95D (77 بوصة) ليصبح السعر 2500 دولار.



خصم 1400 دولار على S90D (65 بوصة) ليصبح السعر 1300 دولار. (venturebeat)