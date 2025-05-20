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تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات مميزة جدا.. الإعلان عن سماعة لاسلكية جديدة من سوني

Lebanon 24
20-05-2025 | 00:56
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أعلنت سوني عن سماعة WH-1000XM6 اللاسلكية الجديدة لمحبي الاستماع للموسيقى ومشاهدة الأفلام والفيديوهات عبر الإنترنت.
 
وأكثر ما يميز السماعة الجديدة عن سماعات WH السابقة من سوني هو هيكلها القابل للطي والذي يجعلها أكثر ملاءمة للحمل أثناء السفر والتنقلات، كما حصلت على علبة حافظة خاصة أنيقة التصميم.
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حصلت السماعة أيضا على ميزة إلغاء الضوضاء المحيطة لتوفر للمستخدم متعة أكبر أثناء الاستماع للموسيقى، كما تحسنت فيها جودة الصوت مقارنة بسماعات سوني السابقة من نفس الفئة، وجهّزت ببطارية تكفيها لتعمل لساعات طويلة أثناء الاستخدام.
 
وزوّدت السماعة أيضا بمعالج متطور، و12 مايكروفون لتوفير جودة ممتازة للأصوات أثناء استخدامها لمكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية، كما جهّزت بتقنية 360 Reality Audio Upmix for Cinema لتوفير عرض محيطي للأصوات أثناء مشاهدة الافلام.

يمكن لهذه السماعة عرض الأصوات بنطاقات تتراوح ما بين 20 و20000 هيرتز، فضلا عن حصولها على ميزة شحن سريع جدا للبطارية، إذ يكفي أن تشحنها لمدة 3 دقائق لتعمل لـ3 ساعات تقريبا. (روسيا اليوم)
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