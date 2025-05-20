إليكم أحدث وأفضل هواتف هواوي

بدأت بالترويج لجهازها الجديد 14 Ultra الذي صممته ليكون من أفضل هواتفها الذكية من حيث الأداء والمواصفات.

Advertisement

وحصل الهاتف على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.4/75.6/7.8) ملم، وزنه 204 غ.



شاشته أتت LTPO3 OLED، مقاسها 6.81 بوصة، دقة عرضها (1270/2860) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 460 بينش تقريبا، وحميت بزجاج Kunlun Glass المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 5.0، وذواكر وصول عشوائي تصل سعتها إلى 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+13) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K.



حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط. (روسيا اليوم)