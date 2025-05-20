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تكنولوجيا وعلوم
Swift Edge 14 AI.. "أقوى منافسي حواسب ماك بوك"
Lebanon 24
20-05-2025
|
08:30
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كشفت Acer خلال معرض Computex 2025 التقني، عن مجموعتها الأحدث من الإلكترونيات، من بينها حاسب Swift Edge 14 AI الذي سيكون أقوى المنافسين لحواسب MacBook Air من آبل.
الحاسب الجديد يتميز بهيكل نحيف ومتين وخفيف الوزن، ومن أبرز تقنياته شاشتة الـ OLED التي أتت بمقاس 14 بوصة، دق عرضها (2880/1800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز.
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الميزة الخاصة للشاشة هي طبقة الحماية Corning Gorilla Matte Pro، إذ تقول شركة Acer إن هذا الحاسب هو أول جهاز كمبيوتر محمول في العالم مزود بهذا الطلاء، الذي يقلل الانعكاسات بنسبة 95% مقارنة بالأسطح المضادة للتوهج التقليدية، يؤدي استخدامه هذا إلى تحسين الرؤية في الشارع وزيادة تباين الصورة.
تغطي الشاشة 100% من مساحة ألوان DCI-P3 وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR True Black 600، مما يوفر لها إنتاج ألوان وتباينا ممتازين.
يتميز Swift Edge 14 AI بأداء ممتاز بفضل معالج Intel Core Ultra 9 288V مع معالج رسوميات Intel Arc المدمجة، ويمكن تجهيز الكمبيوتر المحمول بما يصل إلى 32 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X ، ذواكر تخزين داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت، كما أشارت شركة Acer إلى أن بطارية الحاسب تكفيه ليعمل لمدة تصل إلى 21 ساعة عند تشغيل الفيديوهات.
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