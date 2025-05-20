Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Swift Edge 14 AI.. "أقوى منافسي حواسب ماك بوك"

Lebanon 24
20-05-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1363282-638833538279514264.jpg
Doc-P-1363282-638833538279514264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت Acer خلال معرض Computex 2025 التقني، عن مجموعتها الأحدث من الإلكترونيات، من بينها حاسب Swift Edge 14 AI الذي سيكون أقوى المنافسين لحواسب MacBook Air من آبل.

الحاسب الجديد يتميز بهيكل نحيف ومتين وخفيف الوزن، ومن أبرز تقنياته شاشتة الـ OLED التي أتت بمقاس 14 بوصة، دق عرضها (2880/1800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز.
Advertisement

الميزة الخاصة للشاشة هي طبقة الحماية Corning Gorilla Matte Pro، إذ تقول شركة Acer إن هذا الحاسب هو أول جهاز كمبيوتر محمول في العالم مزود بهذا الطلاء، الذي يقلل الانعكاسات بنسبة 95% مقارنة بالأسطح المضادة للتوهج التقليدية، يؤدي استخدامه هذا إلى تحسين الرؤية في الشارع وزيادة تباين الصورة.

تغطي الشاشة 100% من مساحة ألوان DCI-P3 وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR True Black 600، مما يوفر لها إنتاج ألوان وتباينا ممتازين.

يتميز Swift Edge 14 AI بأداء ممتاز بفضل معالج Intel Core Ultra 9 288V مع معالج رسوميات Intel Arc المدمجة، ويمكن تجهيز الكمبيوتر المحمول بما يصل إلى 32 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X ، ذواكر تخزين داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت، كما أشارت شركة Acer إلى أن بطارية الحاسب تكفيه ليعمل لمدة تصل إلى 21 ساعة عند تشغيل الفيديوهات.
مواضيع ذات صلة
"آيسر" تكشف عن حاسوبها الخفيف Swift Edge 14 AI
lebanon 24
20/05/2025 20:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تيك توك تطلق "AI Alive" لتحويل الصور إلى فيديوهات
lebanon 24
20/05/2025 20:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
من Honor.. منافس جديد في عالم الحواسب اللوحية
lebanon 24
20/05/2025 20:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بجهاز منافس... موتورولا تعود لعالم الحواسب اللوحية
lebanon 24
20/05/2025 20:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:15 | 2025-05-20
10:47 | 2025-05-20
04:47 | 2025-05-20
04:06 | 2025-05-20
03:18 | 2025-05-20
00:56 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24