آبل... توجه لتحسين دعم الكتابة بالخطوط العربية في iPadOS 19

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كشفت تقارير صحفية عن نية شركة آبل تحسين دعم الخطوط العربية في نظام iPadOS 19 المُخصص لأجهزة آيباد، وذلك من أجل تمكين مستخدمي “قلم آبل Apple Pencil” من الكتابة الرقمية باللغة العربية بأسلوب يحاكي الخط اليدوي التقليدي، في خطوة تعكس اهتمام الشركة المتزايد بالأسواق العربية.ووفقًا لما ذكرته وكالة الإخبارية، فإن آبل تعمل أيضًا على تطوير لوحة مفاتيح ثنائية أكثر تطورًا تتيح التنقل السلس بين اللغتين العربية والإنكليزية في وآيباد، بالإضافة إلى أداة كتابة مُخصصة للخط العربي في أجهزة آيباد.وتأتي هذه الخطوات في إطار إستراتيجية آبل لتعزيز حضورها في ، حيث تواصل توسيع شبكة متاجرها الرسمية في والإمارات بنحو خاص. ومع ذلك، فإن ما زالت غير مدعومة في مزايا الخاصة بآبل “Apple Intelligence“.وأشارت بلومبرغ إلى أن نظام iOS 19 سيحمل مجموعة من التحسينات الأخرى، مثل مزايا تحسين عمر البطارية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومزامنة تفاصيل شبكات الواي فاي العامة بين الأجهزة لإلغاء الحاجة إلى إدخالها بنحو متكرر.وستشهد واجهة النظام تحديثًا بصريًا واسع النطاق يشمل الأيقونات والقوائم والنوافذ وأزرار النظام، في ما يوصف بأنه “أكبر تحديث لتصميم iOS منذ إصدار iOS 7”.ومن المنتظر أن تكشف آبل عن هذه المزايا الجديدة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025 الذي سيُعقد في المدة الممتدة بين 9 و 13 حزيران.