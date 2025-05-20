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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من Xbox… ثبّت ألعابك المفضلة على الشاشة الرئيسية!

Lebanon 24
20-05-2025 | 14:30
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أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث جديد لواجهة Xbox الرئيسية، يهدف إلى جعل تجربة المستخدم أكثر تخصيصًا وتنظيمًا. التحديث، الذي سيبدأ طرحه هذا الأسبوع لمستخدمي “Xbox Insiders”، يتضمن ثلاث ميزات رئيسية تعزز من مرونة التحكم بالشاشة الرئيسية وتسهل الوصول إلى الألعاب المفضلة.
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الميزة الأبرز في التحديث هي إمكانية تثبيت ثلاث ألعاب أو تطبيقات مفضلة في قائمة “الألعاب المستخدمة مؤخرًا”، هذا يعني أن تلك الألعاب ستظل ظاهرة في مقدمة القائمة، حتى إذا تم تشغيل تطبيقات أو ألعاب أخرى بعدها.

بالإضافة إلى ذلك، ستُتاح للمستخدمين إمكانية إخفاء تطبيقات النظام، وهو ما يُسهم في تقليل الفوضى على الشاشة وإبعاد الاختصارات الأقل أهمية. أما الميزة الثالثة، فهي تقليل عدد المربعات الظاهرة في قسم “الألعاب والتطبيقات المفتوحة مؤخرًا”، حيث سيتمكن اللاعب من تحديد عدد العناصر الظاهرة حسب رغبته، ما يتيح مساحة أكبر لعرض الخلفيات الديناميكية على الشاشة الرئيسية.

إيدن ماري، رئيسة قسم تطوير تجربة Xbox، قالت في مدونة Xbox الرسمية: “لقد استمعنا إلى ملاحظاتكم بأن الشاشة الرئيسية يجب أن تعكس ذوقكم الشخصي، سواء عبر إبراز ألعابكم المفضلة، أو إخفاء ما لا تستخدمونه، أو جعل الشاشة أقل ازدحامًا، فهذا التحديث جاء استجابة مباشرة لتلك المطالب.”

وأوضحت مايكروسوفت أن هذه الميزات ستُطرح أولًا لمستخدمي قنوات Alpha وAlpha Skip-Ahead التجريبية. في حين لا تزال الشركة تُجري تحسينات على خاصية “تقليل عدد المربعات”، وتعتزم توفيرها قريبًا.

ورغم هذه التحسينات، يظل مطلب إزالة الإعلانات من الشاشة الرئيسية حاضرًا في أذهان الكثير من المستخدمين، في انتظار خطوة رسمية من مايكروسوفت بهذا الشأن. (الوكالة الوطنية)
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