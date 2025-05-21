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تكنولوجيا وعلوم

غضبٌ... شاهدوا ما حصل مع مستخدمي هواتف "سامسونغ" (صورة)

Lebanon 24
21-05-2025 | 05:37
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شهد تحديث "One UI 7" الأحدث من "سامسونغ" ردود فعل غاضبة بين المستخدمين بسبب مشكل "استنزاف البطارية".
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وعلى الرغم من أن العديد من المستخدمين سعدوا بتحسينات النظام الجديد، مثل إصلاح تصميم الإعدادات السريعة ولوحة الإشعارات، وكذلك استعادة أيقونات الإشعارات على شاشة القفل، إلا أن هناك شكاوى كثيرة ومتزايدة بشأن استنزاف البطارية في الإصدار الجديد.

وقال عدد من المستخدمين إن بطاريتهم أصبحت ضعيفة، وذكر أحدهم أن هاتفه من نوع "S24 Plus" لم يعد قادرا على العمل طوال اليوم، بينما كان بإمكانه ذلك قبل التحديث.

ويقول خبراء إن مشكلات استنزاف البطارية تُعدّ من أبرز الشكاوى التي تظهر عند طرح أي تحديث جديد، لكن غالبا ما يكون الاستنزاف المرتفع في البداية أمرا متوقعا أثناء إعداد الهاتف للتحديث.

وأشاروا إلى أن من المتوقع أن تصدر "سامسونغ" تحديثا جديدا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة لحلّ هذه المشكلة. (سكاي نيوز)
 
 
مستخدمو سامسونغ في مأزق "استنزاف البطارية"
 
 
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