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تكنولوجيا وعلوم

فورتنايت تعود إلى أجهزة آيفون الأميركية بعد سنوات من الحظر

Lebanon 24
21-05-2025 | 09:30
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وفقا لشركة Epic Games، أصبحت لعبة fortnite متاحة مجددًا على متجر تطبيقات iOS في الولايات المتحدة، ويمكن تنزيلها من متجر التطبيقات وأعلنت Epic Games أنها عادت إلى متجري Epic Games وAltStore.
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حذفت شركة آبل لعبة فورتنايت من متجر التطبيقات قبل نحو خمس سنوات بعد أن أضافت شركة إيبك جيمز نظام دفع خاص بها داخل اللعبة، وهو ما خالف قواعد آبل ، ولكن بعد صدور حكم قضائي هام في قضية إيبك جيمز ضد آبل، والذي أجبر آبل على عدم تحصيل رسوم على المشتريات التي تتم خارج التطبيقات، أصبحت اللعبة متاحة للعب على أجهزة آيفون الأمريكية مرة أخرى.

 وبعد صدور الحكم الكبير بفترة وجيزة، صرّح الرئيس التنفيذي تيم سويني بأن شركة Epic تخطط لإعادة لعبة Fortnite إلى نظام iOS فى الولايات المتحدة، كما قدّم "مقترحًا للسلام": "إذا مددت Apple نطاق عمل المحكمة المُعفى من الضرائب عالميًا، فسنعيد Fortnite إلى متجر التطبيقات عالميًا، وسنتخلى عن أى دعاوى قضائية حالية أو مستقبلية بهذا الشأن". (اليوم السابع)
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