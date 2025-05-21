فورتنايت تعود إلى أجهزة آيفون الأميركية بعد سنوات من الحظر

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وفقا لشركة Epic Games، أصبحت لعبة متاحة مجددًا على متجر تطبيقات iOS في ، ويمكن تنزيلها من وأعلنت Epic Games أنها عادت إلى متجري Epic Games وAltStore.حذفت شركة آبل لعبة من متجر التطبيقات قبل نحو خمس سنوات بعد أن أضافت شركة إيبك جيمز نظام دفع خاص بها داخل اللعبة، وهو ما خالف قواعد آبل ، ولكن بعد صدور حكم قضائي هام في قضية إيبك جيمز ضد آبل، والذي أجبر آبل على عدم تحصيل رسوم على المشتريات التي تتم خارج التطبيقات، أصبحت اللعبة متاحة للعب على مرة أخرى.وبعد صدور الحكم الكبير بفترة وجيزة، صرّح الرئيس التنفيذي بأن شركة Epic تخطط لإعادة لعبة Fortnite إلى نظام iOS فى الولايات المتحدة، كما قدّم "مقترحًا للسلام": "إذا مددت Apple نطاق عمل المحكمة المُعفى من الضرائب عالميًا، فسنعيد Fortnite إلى متجر التطبيقات عالميًا، وسنتخلى عن أى دعاوى قضائية حالية أو مستقبلية بهذا الشأن". (اليوم السابع)