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تكنولوجيا وعلوم
لمستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة لضمان الخصوصية!
Lebanon 24
21-05-2025
|
14:00
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أطلق تطبيق "
واتساب
" حملة عالمية بعنوان "لا.. حتى واتساب"، حيث تُسلّط الضوء على أن لا أحد، حتى الخدمة نفسها، يستطيع رؤية أو سماع رسائل المستخدمين، وتُعد هذه أكبر حملة تسويقية للتطبيق حتى الآن، وتهدف إلى توفير خصوصية مُحسّنة لأكثر من 3 مليارات مستخدم شهريًّا حول العالم.
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وتأتي
هذه المبادرة
في أعقاب إطلاق "خصوصية الدردشة المتقدمة"، وهي إعداد جديد للمحادثات الفردية والجماعية يمنع مشاركة المحتوى خارج "واتساب"، ويعتمد هذا على ميزات موجودة مثل "فحص الخصوصية"، الذي يُرشد المستخدمين خلال تعزيز أمان حساباتهم وتخصيص إعدادات الخصوصية في مكان واحد.
وتُسلط الحملة الضوء على أن الرسائل اليومية، مثل الرسائل الصوتية للعائلة، والصور الشخصية، والمحادثات مع الأصدقاء، أو الاعترافات الشخصية، تتمتع بخصوصية بالغة، ويتم ضمان هذه الخصوصية من خلال تشفير "واتساب" الشامل.
وهذا التشفير يضمن بقاء رسائل المستخدمين ومكالماتهم سرية بينهم وبين جهات اتصالهم فقط، ولا يمكن لأي شخص خارج المحادثة ولا حتى "واتساب" نفسه رؤية رسائلهم، أو الاستماع إلى مكالماتهم، أو مشاركتها.
وحول الحملة الجديدة قالت فيفيان أوديور، رئيسة
قسم التسويق
في "واتساب"، إن التطبيق هو الخيار الأمثل للمحادثات الشخصية، وإن هذه الحملة تُجسد وعد "واتساب" بالخصوصية، حيث لا يمكن لأي شخص، ولا حتى "واتساب"، رؤية أو سماع رسائلك الشخصية لمستخدمي التطبيق.
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