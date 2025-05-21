فوائد قد تفاجئك.. لماذا إعادة تشغيل هاتفك وأجهزتك ضرورية؟

قد تبدو عبئًا رقميًا متواصلًا، لكن لحسن الحظ، إطفاء الأجهزة وإعادة تشغيلها يعتبر خطوة بسيطة وفعالة لإعادة ضبطها. هذه العملية لا تساعد فقط في تحسين أداء الجهاز، بل تمتد فوائدها أيضًا لتحسين عمر البطارية.

ويشير الخبراء إلى أن إغلاق الأجهزة وإعادة تشغيلها ضروري، لأنه يُزيل الملفات المؤقتة التي تُحمّل من المواقع والتطبيقات للاستخدام مرة واحدة فقط. ولهذا السبب، ربما لاحظت أن أداء الكمبيوتر أو الهاتف يتحسن بشكل ملحوظ بعد إعادة التشغيل.

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إن إيقاف تشغيل الهواتف والأجهزة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا أمر مُوصى به للحفاظ على نظافة رقمية جيدة، وقد يُحفّز أيضًا تحديثات برمجية مهمة مثل التصحيحات، وهي عبارة عن برامج صغيرة تمنع البرامج الضارة من الوصول إلى جهاز الآيفون، وأندرويد، أو .وبالنسبة لأجهزة ، يتم إصدار هذه التحديثات عادةً في ثاني ثلاثاء من كل شهر، والمعروف باسم "ثلاثاء التصحيحات".وفي السياق عينه، تتحقق بعض البرامج من وجود تحديثات وتصحيحات وتُنزلها عند إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله، خاصةً عند تفعيل التحديثات التلقائية.يقول الخبراء إن إغلاق التطبيقات والمتصفحات قبل إيقاف تشغيل الهاتف أو الجهاز قد يكون مفيدًا أيضًا للأمان.وينطبق هذا أيضًا على التصفح الخاص أو التصفح المتخفي، الذي لا يضمن عدم العثور على بياناتك، فجهازك يحتفظ بالمعلومات مؤقتًا في الذاكرة أثناء نشاط نافذة المتصفح، حتى لو كان جهازك في وضع السكون.لذلك، يجب أن يؤدي إيقاف تشغيل الجهاز بالكامل إلى إزالة هذه المعلومات عن طريق مسح تلك الذاكرة المتقلبة.وعلى سبيل المثال، إذا وضعت جهازك في وضع السكون ولم تُغلق نافذة التصفح أبدًا، فقد يكون تتبع الجهات الخارجية لك فعالًا كما لو كان الكمبيوتر قيد التشغيل.ولا بد من الإشارة إلى ضرورة تغيير إعدادات جهازك لتثبيت تصحيحات وتحديثات الشركات المصنّعة تلقائيًا بمجرد إصدارها.وهذا التعديل البسيط يمكن أن يوفر عليك أسابيع من عناء تنظيف جهازك من الفيروسات لاحقًا.ويُنصح أيضًا بإعداد المصادقة متعددة العوامل، وهو إجراء أمني يتطلب من المستخدمين توفير عاملي تحقق أو أكثر للوصول إلى حساب أو تطبيق.