بهاتف منافس.. Alcatel تعود لعالم الأجهزة الذكية

أعلنت Alcatel عن هاتفها الجديد الذي تتوقع أن يعيدها إلى المنافسة في عالم الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد.



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شاشة أتت IPS LCD، مقاسها 6.52 بوصة، دقة عرضها (1280/576) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 215 بيكسل/الإنش تقريبا. حصل الهاتف الجديد على هيكل أنيق التصميم، أبعاده (164.4/75.8/8.8) ملم، وزنه 185.شاشة أتت IPS LCD، مقاسها 6.52 بوصة، دقة عرضها (1280/576) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 215 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام 15 (Go edition)، ومعالج Unisoc SC9863A1، ومعالج رسوميات IMG8322، وذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، يمكن توسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.

وأتت الكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 8 ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل.



دعمت Alcatel هذا الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5010 ميلي أمبير مع شاحن باستطاعة 10 واط، وستطرحه بلونين أساسيين، هما والأزرق. (روسيا اليوم)