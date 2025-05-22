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تكنولوجيا وعلوم
بهاتف منافس.. Alcatel تعود لعالم الأجهزة الذكية
Lebanon 24
22-05-2025
|
04:48
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أعلنت Alcatel عن هاتفها الجديد الذي تتوقع أن يعيدها إلى المنافسة في عالم الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد.
حصل الهاتف الجديد على هيكل أنيق التصميم، أبعاده (164.4/75.8/8.8) ملم، وزنه 185.
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شاشة أتت IPS LCD، مقاسها 6.52 بوصة، دقة عرضها (1280/576) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 215 بيكسل/الإنش تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام
android
15 (Go edition)، ومعالج Unisoc SC9863A1، ومعالج رسوميات IMG8322، وذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، يمكن توسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.
وأتت الكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 8 ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل.
دعمت Alcatel هذا الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5010 ميلي أمبير مع شاحن باستطاعة 10 واط، وستطرحه بلونين أساسيين، هما
الرمادي
والأزرق. (روسيا اليوم)
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