25
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تبدأ الأسعار من 8200 دولار.. "كافيار" تطلق هواتف آيفون ذهبية (صور)
Lebanon 24
22-05-2025
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة "كافيار" المتخصصة في تصميم الهواتف الفاخرة
مجموعة جديدة
محدودة الإصدار من هواتف آيفون 16 برو وبرو
ماكس
، تحت اسم Corona، مستوحاة من تصميمات الساعات
السويسرية
الراقية، وتهدف إلى تقديم تجربة جمالية مختلفة تمامًا عن التسريبات المرتبطة بهواتف آيفون 17 المرتقبة.
Advertisement
أبرز ما يميز التصميم الجديد هو شكل الكاميرا الخلفية، التي جاءت بتكوين مثلث متماثل ضمن إطار منحني، مستلهم من التناغم البصري في عالم الساعات الفاخرة، في خروج لافت عن التصميم
القطري
المعتاد من "أبل".
تضم المجموعة أربعة موديلات:
"نايتوينج": مستوحى من ساعة Patek Philippe Calatrava 6007G.
"تابيسييري": بتصميم يحاكي Audemars Piguet Royal Oak.
"هيكساغون": مستلهم من Rolex Sea-Dweller.
"سكاي فيليجري": يكرّم Patek
philippe sky moon tourbillon
بنقوش سماوية وزخرفة
باروكية
.
تصنع الهواتف من تيتانيوم مطلي بتقنية PVD مع لمسات من
الذهب
عيار 24 قيراطًا، وتفاصيل محفورة يدويًا، ما يمنحها طابعًا أشبه بصناعة الساعات الفاخرة.
تبدأ الأسعار من 8,200 دولار، مع إمكانية التخصيص، وتتوفر الموديلات بكميات محدودة للطلب المسبق عبر الموقع الرسمي لـ"كافيار".
كما أعلنت الشركة عن إطلاق سلسلة "التراث الروحي" بأسعار تبدأ من 8,340 دولارًا، وهاتف فاخر مستوحى من
كاتدرائية نوتردام
بسعر يصل إلى 100,000 دولار. (العربية)
مواضيع ذات صلة
تجميع هواتف آيفون في الهند بـ 22 مليار دولار خلال 12 شهراً
Lebanon 24
تجميع هواتف آيفون في الهند بـ 22 مليار دولار خلال 12 شهراً
22/05/2025 19:11:46
22/05/2025 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لائحة "جاج بيلبقلا" تطلق برنامجها الانتخابي: التغيير الإيجابي يبدأ من هنا
Lebanon 24
لائحة "جاج بيلبقلا" تطلق برنامجها الانتخابي: التغيير الإيجابي يبدأ من هنا
22/05/2025 19:11:46
22/05/2025 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل هائل.. رسوم ترامب سترفع أسعار هواتف آيفون!
Lebanon 24
بشكل هائل.. رسوم ترامب سترفع أسعار هواتف آيفون!
22/05/2025 19:11:46
22/05/2025 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رسوم ترامب: أسعار هواتف آيفون إلى ارتفاع!
Lebanon 24
بعد رسوم ترامب: أسعار هواتف آيفون إلى ارتفاع!
22/05/2025 19:11:46
22/05/2025 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"مبارزة كونية" عمرها 11 مليار سنة تحيّر العلماء
Lebanon 24
"مبارزة كونية" عمرها 11 مليار سنة تحيّر العلماء
10:46 | 2025-05-22
22/05/2025 10:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاتف منافس.. Alcatel تعود لعالم الأجهزة الذكية
Lebanon 24
بهاتف منافس.. Alcatel تعود لعالم الأجهزة الذكية
04:48 | 2025-05-22
22/05/2025 04:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلا دموع.. طريقة ميكانيكية جديدة لتقطيع البصل
Lebanon 24
بلا دموع.. طريقة ميكانيكية جديدة لتقطيع البصل
02:30 | 2025-05-22
22/05/2025 02:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه الأرض.. اكتشاف مجرة "عملاقة" تشكلت في المرحلة المبكرة للكون
Lebanon 24
تشبه الأرض.. اكتشاف مجرة "عملاقة" تشكلت في المرحلة المبكرة للكون
00:17 | 2025-05-22
22/05/2025 12:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ثغرة خطيرة في متصفح "كروم".. وغوغل تحذر!
Lebanon 24
ثغرة خطيرة في متصفح "كروم".. وغوغل تحذر!
23:00 | 2025-05-21
21/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجنبا لظهورها بالبكيني.. شاهدوا ماذا فعلت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني (فيديو)
Lebanon 24
تجنبا لظهورها بالبكيني.. شاهدوا ماذا فعلت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني (فيديو)
01:52 | 2025-05-22
22/05/2025 01:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
03:43 | 2025-05-22
22/05/2025 03:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
14:17 | 2025-05-21
21/05/2025 02:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن "إنترنت لبنان".. ما هو؟
Lebanon 24
خبرٌ سار عن "إنترنت لبنان".. ما هو؟
16:17 | 2025-05-21
21/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
09:43 | 2025-05-22
22/05/2025 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:46 | 2025-05-22
"مبارزة كونية" عمرها 11 مليار سنة تحيّر العلماء
04:48 | 2025-05-22
بهاتف منافس.. Alcatel تعود لعالم الأجهزة الذكية
02:30 | 2025-05-22
بلا دموع.. طريقة ميكانيكية جديدة لتقطيع البصل
00:17 | 2025-05-22
تشبه الأرض.. اكتشاف مجرة "عملاقة" تشكلت في المرحلة المبكرة للكون
23:00 | 2025-05-21
ثغرة خطيرة في متصفح "كروم".. وغوغل تحذر!
16:00 | 2025-05-21
فوائد قد تفاجئك.. لماذا إعادة تشغيل هاتفك وأجهزتك ضرورية؟
فيديو
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
Lebanon 24
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
03:08 | 2025-05-22
22/05/2025 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
04:03 | 2025-05-21
22/05/2025 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
02:50 | 2025-05-21
22/05/2025 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24