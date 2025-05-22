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تكنولوجيا وعلوم

تبدأ الأسعار من 8200 دولار.. "كافيار" تطلق هواتف آيفون ذهبية (صور)

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:54
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أطلقت شركة "كافيار" المتخصصة في تصميم الهواتف الفاخرة مجموعة جديدة محدودة الإصدار من هواتف آيفون 16 برو وبرو ماكس، تحت اسم Corona، مستوحاة من تصميمات الساعات السويسرية الراقية، وتهدف إلى تقديم تجربة جمالية مختلفة تمامًا عن التسريبات المرتبطة بهواتف آيفون 17 المرتقبة.
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أبرز ما يميز التصميم الجديد هو شكل الكاميرا الخلفية، التي جاءت بتكوين مثلث متماثل ضمن إطار منحني، مستلهم من التناغم البصري في عالم الساعات الفاخرة، في خروج لافت عن التصميم القطري المعتاد من "أبل".

تضم المجموعة أربعة موديلات:

"نايتوينج": مستوحى من ساعة Patek Philippe Calatrava 6007G.

"تابيسييري": بتصميم يحاكي Audemars Piguet Royal Oak.

"هيكساغون": مستلهم من Rolex Sea-Dweller.

"سكاي فيليجري": يكرّم Patek philippe sky moon tourbillon بنقوش سماوية وزخرفة باروكية.
تصنع الهواتف من تيتانيوم مطلي بتقنية PVD مع لمسات من الذهب عيار 24 قيراطًا، وتفاصيل محفورة يدويًا، ما يمنحها طابعًا أشبه بصناعة الساعات الفاخرة.

تبدأ الأسعار من 8,200 دولار، مع إمكانية التخصيص، وتتوفر الموديلات بكميات محدودة للطلب المسبق عبر الموقع الرسمي لـ"كافيار".
 
تصميم فاخر جديد من شركة كافيار لهواتف آيفون (كافيار)


كما أعلنت الشركة عن إطلاق سلسلة "التراث الروحي" بأسعار تبدأ من 8,340 دولارًا، وهاتف فاخر مستوحى من كاتدرائية نوتردام بسعر يصل إلى 100,000 دولار. (العربية)
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