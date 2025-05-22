تبدأ الأسعار من 8200 دولار.. "كافيار" تطلق هواتف آيفون ذهبية (صور)

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أبرز ما يميز التصميم الجديد هو شكل الكاميرا الخلفية، التي جاءت بتكوين مثلث متماثل ضمن إطار منحني، مستلهم من التناغم البصري في عالم الساعات الفاخرة، في خروج لافت عن التصميم المعتاد من "أبل".



تضم المجموعة أربعة موديلات:



"نايتوينج": مستوحى من ساعة Patek Philippe Calatrava 6007G.



"تابيسييري": بتصميم يحاكي Audemars Piguet Royal Oak.



"هيكساغون": مستلهم من Rolex Sea-Dweller.



"سكاي فيليجري": يكرّم Patek بنقوش سماوية وزخرفة . أطلقت شركة "كافيار" المتخصصة في تصميم الهواتف الفاخرة محدودة الإصدار من هواتف آيفون 16 برو وبرو ، تحت اسم Corona، مستوحاة من تصميمات الساعات الراقية، وتهدف إلى تقديم تجربة جمالية مختلفة تمامًا عن التسريبات المرتبطة بهواتف آيفون 17 المرتقبة.أبرز ما يميز التصميم الجديد هو شكل الكاميرا الخلفية، التي جاءت بتكوين مثلث متماثل ضمن إطار منحني، مستلهم من التناغم البصري في عالم الساعات الفاخرة، في خروج لافت عن التصميم المعتاد من "أبل".تضم المجموعة أربعة موديلات:"نايتوينج": مستوحى من ساعة Patek Philippe Calatrava 6007G."تابيسييري": بتصميم يحاكي Audemars Piguet Royal Oak."هيكساغون": مستلهم من Rolex Sea-Dweller."سكاي فيليجري": يكرّم Patek بنقوش سماوية وزخرفة .

تصنع الهواتف من تيتانيوم مطلي بتقنية PVD مع لمسات من عيار 24 قيراطًا، وتفاصيل محفورة يدويًا، ما يمنحها طابعًا أشبه بصناعة الساعات الفاخرة.



تبدأ الأسعار من 8,200 دولار، مع إمكانية التخصيص، وتتوفر الموديلات بكميات محدودة للطلب المسبق عبر الموقع الرسمي لـ"كافيار".