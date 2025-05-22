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تكنولوجيا وعلوم
"غوغل" تطلق ميزة جديدة.. تحدث مع الذكاء الاصطناعي من خلال كاميرا هاتفك
Lebanon 24
22-05-2025
|
23:00
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أعلنت شركة "
غوغل
" عن إطلاق ميزة جديدة مبتكرة تحمل اسم "Gemini Live"، تُمكّن المستخدمين من التفاعل مع
الذكاء الاصطناعي
بطريقة طبيعية عبر كاميرا الهاتف أو شاشة الجهاز. وتهدف هذه التقنية إلى تسهيل فهم البيئة المحيطة بالمستخدم وتقديم ردود ذكية وفورية تعتمد على التحليل البصري.
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ما هو "Gemini Live"؟
خلال مؤتمر "Google I/O" الأخير، كشفت "غوغل" عن إضافة جديدة لتطبيق "Gemini" تمكّن المستخدم من توجيه كاميرا الهاتف نحو كائن أو موقف معين وطرح أسئلة صوتية مباشرة، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المشهد، وتقديم ردود فورية وسياقية. الميزة متاحة مجانًا لمستخدمي "iOS وAndroid"، ومصممة لتكون سهلة الاستخدام، خاصة لفئة ذوي الإعاقات البصرية أو الكتابية.
كيفية استخدام "Gemini Live"
تثبيت أو تحديث تطبيق "Gemini" إلى أحدث إصدار.
الدخول إلى التطبيق واختيار ميزة "Gemini Live" منمز على يمين حقل الإدخال (3 خطوط عمودية ونجمة).
اختيار إما أيقونة الكاميرا لعرض المشهد أمام المستخدم، أو أيقونة مشاركة الشاشة لعرض محتويات شاشة الهاتف.
توجيه الأسئلة صوتيًا حول المشهد المعروض، والحصول على ردود فورية من الذكاء الاصطناعي.
تطبيقات "Gemini Live" في الحياة اليومية
الدعم الفني الفوري: التفاعل مع الأجهزة عبر الكاميرا، وطلب المساعدة دون الحاجة إلى كتيبات أو اتصال بخدمة الدعم.
تحسين التعلم: تيسير الحصول على تفسيرات فورية للصور أو الوثائق المعروضة على الشاشة، مما يدعم الطلاب.
مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو الكتابية من التفاعل مع العالم بشكل مستقل.
تخطط غوغل لدمج الميزة مع تطبيقات، مثل: خرائط غوغل، وتقويم غوغل، لتسهيل:
تنظيم الأحداث وتخطيط الرحلات مباشرة من خلال "Gemini".
حفظ المواعيد تلقائيًا أثناء المحادثة.
الحصول على إرشادات ومعلومات محدثة في الوقت الفعلي.
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