الطقس كما لم تره من قبل… أندرويد 16 يدمج الذكاء الاصطناعي بالرسوم المتحركة

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تضيف أحدث نسخة تجريبية من نظام التشغيل أندرويد 16 من مجموعة من خيارات الخلفية وشاشة القفل الجديدة لهواتف Pixel، بما في ذلك رسوم متحركة للطقس يتم تحديثها مباشرة وميزة تقوم تلقائيًا بتأطير موضوعات الصور داخل مجموعة متنوعة من الأشكال الفقاعية.عند اختيار صورة لاستخدامها كخلفية في ، يمكنك الضغط على مجموعة النجوم البراقة التي أصبحت رمزًا فعليًا لميزات للوصول إلى التأثيرات الجديدة، أحد هذه التأثيرات، "الشكل"، يُغطي شاشتك بلون واحد، مع إطار مثقوب في المنتصف يتمركز حول موضوع صورتك، سواءً كان شخصًا أو حيوانًا أو شيئًا.يمكنك من بين خمسة أشكال مختلفة: شكل بيضاوي مائل، مستطيل مستدير، فتحة مقوسة، شكل زهري، وسداسى ، يشبه هذا إلى حد ما ميزة "تأثير العمق" فى نظام iOS التي تحجب جزئيًا الساعة على شاشة القفل برأس شخص.وفى هذه اللحظة، يختار هاتفك أي جزء من الصورة سيكون موضوعًا، دون خيار تغيير حجمه أو موضعه. في صورة قطتين حاول أحد المستخدمين دومينيك بريستون التقاطهما، ركّز الهاتف تلقائيًا الإطار على إحدى القطتين، دون خيار استخدام الأخرى.يتفاعل خيار "الطقس" الجديد مع موضوع صورتك، كأن يمطره بقطرات المطر أو يحيط به الضباب، يُغيّر الخيار الافتراضي "محلي" التأثير بناءً على أحوال الطقس القريبة، ولكن يمكنك اختيار الضباب أو المطر أو الثلج أو الشمس تُفضّل استخدام تأثير ثابت واحد.وتُضاف هذه الخيارات إلى وضع "سينمائي" السابق لخلفية الشاشة الذي يُنشئ تلقائيًا تأثير اختلاف المنظر، مُحرّكًا موضوعك حول خلفية الصورة عند إمالة هاتفك ، وتُفعّل هذه الميزة الآن بمفتاح "إضافة حركة ثلاثية الأبعاد إلى هذه الصورة"، وقد أظهرت نتائج مختلفة قليلاً عند تجربتها مع الصورة نفسها.وتختبر غوغل أيضًا تحديثات لشاشة القفل، تتضمن تحسين الإشعارات التي تظهر عليها ، على سبيل المثال، يتضمن الإصدار التجريبي الآن خيار "إظهار الإشعارات التي تمت رؤيتها"، والذي يُخفي الإشعارات التي سبق لك رؤيتها عند إيقافه.