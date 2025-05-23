في هذا الموعد... أبل ستطلق نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تسعى شركة أبل إلى إطلاق نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026، ضمن استراتيجيتها لتعزيز منتجاتها التقنية.
ويعمل مهندسو أبل حالياً على تطوير هذه النظارات، التي تستهدف منافسة نظارات "Ray-Ban" الشهيرة من شركة ميتا، وفق تقرير لوكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر أن أبل ستبدأ في نهاية هذا العام إنتاج كميات كبيرة من النماذج الأولية لهذه النظارات بالتعاون مع موردين خارجيين.
وتأتي هذه الخطوة بعد استقبال جهاز الرأس "Vision Pro" الذي أطلقته أبل بشكل متواضع بسبب سعره المرتفع وقلة ميزات الذكاء الاصطناعي فيه.