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تكنولوجيا وعلوم

في هذا الموعد... أبل ستطلق نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:26
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تسعى شركة أبل إلى إطلاق نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026، ضمن استراتيجيتها لتعزيز منتجاتها التقنية.

ويعمل مهندسو أبل حالياً على تطوير هذه النظارات، التي تستهدف منافسة نظارات "Ray-Ban" الشهيرة من شركة ميتا، وفق تقرير لوكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن أبل ستبدأ في نهاية هذا العام إنتاج كميات كبيرة من النماذج الأولية لهذه النظارات بالتعاون مع موردين خارجيين.

وتأتي هذه الخطوة بعد استقبال جهاز الرأس "Vision Pro" الذي أطلقته أبل بشكل متواضع بسبب سعره المرتفع وقلة ميزات الذكاء الاصطناعي فيه.

وستنافس نظارات "أبل" المقبلة هذه نظارات "Ray-Ban" الذكية من "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، والتي أصبحت شائعة لدى المستهلكين.
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وعلى صعيد آخر، ألغت "أبل" خططًا لإطلاق ساعة ذكية يمكنها تحليل محيط المستخدم باستخدام كاميرا مدمجة، بحسب تقرير "بلومبرغ".

وكانت "أبل" تعمل بنشاط على إطلاق ساعة "أبل ووتش" مزودة بكاميرا بحلول عام 2027، ولكن تم إيقاف هذا العمل.
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