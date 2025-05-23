في هذا الموعد... أبل ستطلق نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تسعى إلى إطلاق نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026، ضمن استراتيجيتها لتعزيز منتجاتها التقنية.

ويعمل مهندسو أبل حالياً على تطوير هذه النظارات، التي تستهدف منافسة نظارات "Ray-Ban" الشهيرة من ، وفق تقرير لوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن أبل ستبدأ في نهاية هذا العام إنتاج كميات كبيرة من النماذج الأولية لهذه النظارات بالتعاون مع موردين خارجيين.

وتأتي هذه الخطوة بعد استقبال جهاز الرأس "Vision Pro" الذي أطلقته أبل بشكل متواضع بسبب سعره المرتفع وقلة ميزات فيه.

Advertisement

وستنافس نظارات "أبل" المقبلة هذه نظارات "Ray-Ban" الذكية من "ميتا"، لفيسبوك، والتي أصبحت شائعة لدى المستهلكين.وعلى صعيد آخر، ألغت "أبل" خططًا لإطلاق ساعة ذكية يمكنها تحليل محيط المستخدم باستخدام كاميرا مدمجة، بحسب تقرير "بلومبرغ".وكانت "أبل" تعمل بنشاط على إطلاق ساعة " " مزودة بكاميرا بحلول عام 2027، ولكن تم إيقاف هذا العمل.