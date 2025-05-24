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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تتيح تشغيل تطبيقاتها في كافة حواسيب ويندوز

Lebanon 24
24-05-2025 | 05:45
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أتاحت شركة سامسونغ إمكانية تشغيل بعض تطبيقاتها في كافة أجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز، ومنها الحواسيب غير التابعة لها، بعد أن كانت متاحة فقط لحواسيب galaxy Book.
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ومن أبرز تلك التطبيقات التي باتت متاحة لكافة الحواسيب تطبيق الملاحظات Samsung Notes، الذي يمكن تشغيله الآن في أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز حتى وإن لم تكن من إنتاج سامسونج.

ويأتي هذا التغيير بعد أن كان التطبيق مقصورًا في السابق على حواسيب سامسونغ  فقط، الأمر الذي حدّ فائدته للمستخدمين الذين يمتلكون هواتف سامسونغ، لكن يستخدمون حواسيب من شركات أخرى.

ويبدو أن هذا الانفتاح لم يقتصر على تطبيق الملاحظات Samsung Notes فقط، بل شمل أيضًا تطبيقات أخرى مثل تطبيق معرض الصور Samsung Gallery وتطبيق إدارة حسابات سامسونغ Samsung Account، وقد باتت تلك التطبيقات تعمل في كافة أجهزة ويندوز 10 وويندوز 11.

ويمكن حاليًا تنزيل تطبيق الملاحظات Samsung Notes من متجر مايكروسوفت مجانًا، لكن تشغيله يتطلب تثبيت تطبيق Samsung Account أيضًا. ويعرض التطبيق رسالة تحذيرية في الأجهزة غير التابعة لسامسونج تُشير إلى أنه مُحسّن للعمل في أجهزة Galaxy Book، لكن العديد من المستخدمين أكدوا أنه يعمل بنحو سليم في أجهزتهم.

وفي المقابل، ما زال تطبيق العثور على الأجهزة Samsung Find غير متاح في الحواسيب غير التابعة للشركة الكورية.

ويأمل كثيرون أن تُكمل سامسونغ هذه الخطوة من خلال إتاحة تطبيق الملاحظات Samsung Notes على وجه التحديد عبر متصفح الإنترنت، مما سيسمح باستخدامه في أجهزة آبل المختلفة أيضًا.
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